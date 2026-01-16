從10歲就沒休息過！文佳煐罕吐出道20年心聲 拍戲病倒敬業硬撐
改編自劉若英執導的經典電影《後來的我們》，韓版《之後的我們》由具教煥與文佳煐主演，在韓上映短短7天，就逆襲擊退《阿凡達：火與燼》，登韓國票房冠軍。而今年恰逢文佳煐出道滿20年，面對首部主演的大銀幕之作，她透露，其實在拍攝期間一度病倒，甲狀腺出問題，但仍敬業的完成作品。
文佳煐透露，這次在片中首度挑戰打人的演技，讓她壓力很大，「之前沒有拍過打人的戲，大多是被打的角色，覺得比較自在，但這次在拍攝打人場面的前一天，就感到不知所措，不曉得該如何調整力道，壓力很大。」
而文佳煐上週剛來台灣擔任「第40屆金唱片頒獎典禮」主持人，在10歲時就以童星的身分出道的她，在出道將滿20年之際，迎來了《之後的我們》這部對她意義非凡的作品。面對首部主演的大銀幕之作，文佳煐表示：「可能是因為這樣，在電影試映會前就覺得有點心動又害怕。最近的電影都以較強烈的故事為主軸，這次我能以近期不常見的愛情作品作為電影主演出道作，這點讓我感到很開心！」
文佳煐也吐露了出道這20年來的忙碌心聲，透露自己在片中角色「正媛」相似度超過80%，「我也很渴望實現自己的夢想，為了夢想真的十分努力，但都不想顯現自己很努力的模樣。我從10歲出道後從沒休息過，結果在拍攝《之後的我們》時，因為甲狀腺出了問題，身體非常不舒服。」儘管如此，她仍敬業完成拍攝。
具教煥在片中飾演的「恩浩」和文佳煐是一對戀人，他十分讚嘆對方演技，認為文佳煐能讓人完全投入每一場戲，「有一場必須流淚的戲，但沒想到我竟然會到大哭的程度。只因為看著文佳煐演員的臉，我就不自覺悲傷地哭了起來，她是位能給予對手演員很棒的情緒的演員。」
此外，在《之後的我們》中有一場文佳煐在公車裡哭泣的戲，具教煥透露：「佳煐演員流淚時，在場有位最理性的工作人員看著她的演技，竟也跟著哭了出來，真的是很神奇的一件事，看得出來佳煐演員是位能給予每個場面極大影響力的演員！」
《之後的我們》故事敘述曾深愛彼此的恩浩（具教煥飾）和正媛（文佳煐 飾），在分手的10年後偶然地再遇見彼此，他們回顧過去那段深烙在記憶深處的美好痛苦回憶，娓娓道出令人深感共鳴的貼近現實的真實愛情故事。金到映導演表示：「我覺得《之後的我們》是『好好離別的人們的故事』，希望能讓觀眾們想起自己可能曾是某個人的『恩浩』、某個人的『正媛』的這件事，也希望會是一部讓人久違地感到溫暖的作品。」
