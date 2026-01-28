從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦

女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好吃，還能當零食解嘴饞，完全打破大家對減肥餐很痛苦的刻板印象。

小禎同款「高蛋白雞肉乾」食譜

小禎親口分享，她的雞肉乾不是外面加工零食，而是自己動手做。選用雞胸肉切成薄片，放進烘果乾機，用70度低溫慢烘8小時。她強調，這樣不會破壞蛋白質，水分被抽乾後，反而讓蛋白質更集中、吸收效率更好，比市售雞肉乾好吃又不死鹹，是減肥期好幫手。

吃雞肉乾對減肥有什麼好處？

營養師指出，雞肉乾的最大優點是「高蛋白、低碳水、低脂肪」，非常適合減脂期。蛋白質能延長飽足感、穩定血糖，減少暴食風險，也能幫助維持肌肉量，避免瘦到鬆垮。尤其自製雞肉乾沒有多餘糖分與加工添加物，比起餅乾、甜點當零食，熱量控制更容易，對想健康瘦的人非常加分。

高蛋白飲食注意事項

想靠高蛋白瘦得漂亮，不是吃越多越好。專家建議，食材優先選雞胸肉、魚、豆腐、蛋等原型食物，避免加工肉品。攝取時間可分散在三餐與點心，幫助身體穩定利用。搭配適量澱粉也很重要，像小禎午餐仍會吃白飯，才能避免代謝下降、減肥卡關，這一步很多人常忽略。

高蛋白飲食適合誰？

高蛋白飲食特別適合容易餓、常嘴饞、怕復胖的人，也很適合有運動習慣或想維持線條的人。不過腎臟功能不佳、特殊疾病族群，還是要先諮詢醫師或營養師。重點不是跟風，而是找到能長期執行的吃法。像小禎一樣，把高蛋白變好吃、變日常，才是她能瘦10多年不反彈的關鍵。

