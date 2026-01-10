從12強「堅持精神」看宜蘭棒運未來 林國漳：棒球是城市共同記憶

宜蘭縣信賴台灣之友會青年會舉辦《冠軍之路》二０二四世界１２強棒球賽奪冠紀錄電影放映暨映後座談。（宜蘭縣信賴台灣之友會提供）

宜蘭縣信賴台灣之友會青年會九日晚舉辦「冠軍之路」二０二四世界十二強棒球賽奪冠紀錄電影放映暨映後座談。中華職棒會長蔡其昌、宜蘭縣長參選人林國漳、立委陳俊宇，以及主辦單位宜蘭縣信賴台灣之友會理事長吳培錚、青年會會長林緗庭共同出席，與二百三十二位熱愛棒球的朋友一同回顧台灣棒球奪冠的感動，也從運動精神出發，討論宜蘭棒球的未來。

林國漳出席映後座談表示，棒球不只是一項運動，而是一種能讓社會團結的力量。他回憶童年時期，沒有錢買棒球手套，就用水泥袋縫成手套、用木棒當球棒，棒球陪伴他成長，也讓他深刻理解運動對孩子、對家庭、對城市的意義。

林國漳強調，運動不分黨派，而是每個人生活的一部分，更是一座城市的共同記憶。他指出，自己曾在羅東棒球場看過職棒比賽，也和所有宜蘭鄉親一樣，期待有一天，職棒能夠再次回到宜蘭。

林國漳表示，宜蘭要有一座符合職棒標準的棒球場，這不該只是口號，而是要用行動來實踐的事情。十二強賽事一路走來充滿質疑，卻靠著堅持與團隊合作站上世界之巔，這正是宜蘭此刻最需要的精神。

林國漳相信，只要方向正確、態度堅定，宜蘭一定能迎來中華職棒，讓宜蘭人在家鄉就能看到比賽。