從12.5萬減至7500！川普大砍難民上限、優先考慮南非白人惹議

美國總統川普5月在白宮接見南非總統拉瑪佛沙時，展示照片宣稱是南非白人遭種族屠殺的證據，事後被發現照片是在剛果拍攝。路透社



美國總統川普政府週四（10/30）發布聯邦公報，將2026財政年度的難民收容上限訂為7500人，僅為前總統拜登任內制訂的12.5萬人上限的6%，創下歷來最低紀錄，而且僅優先考慮南非白人，引發爭議。

美聯社報導，川普政府發布的公告中並未說明大幅削減難民收容人數的原因，僅稱7500人的額度「符合人道考量或國家利益」。美國的2026財年自2025年10月1日起算。

路透社報導，川普今年1月就職後，曾簽署行政命令全面暫停美國難民安置計畫，並稱只會在符合美國最佳利益的情況下才會重啟。

數週後，他開始批准南非白人來到美國，引發支持難民倡議人士批評。至9月初為止，有138名南非白人入境美國。

在週四發布的公報中，川普表示，他的政府會考慮讓「其他在本國遭遇非法或不公義歧視的受害者」來到美國。

川普2月曾指控南非政府沒收白人農民的土地，並以此為由中斷對南非金援。他5月在白宮接見南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，又指控南非白人遭「種族滅絕」。南非政府強烈否認。

路透社指出，拉瑪佛沙1月曾簽署新法，讓政府更容易以公益理由徵收土地。即使南非已在1994年終結種族隔離政策，土地持有的種族差異仍然存在，新法意在改變這種不公現象。

美國之前最低的難民收容上限，是川普在第一任期尾聲的2020年制訂。當時他為2021財年訂定的難民收容上限是1.5萬人。拜登（Joe Biden）上任後大幅放寬難民上限，2024財年有10萬難民湧入美國。

根據川普政府官員4月草擬的內部文件，美國也可能優先收容因持特定觀點而在本國遭歧視的歐洲難民，如反對大規模移民，或支持民粹政黨。不過在川普政府最新公報中，並未提及歐洲難民。

美國法律規定，行政部門制定難民收容上限時，須諮詢立法部門意見。但民主黨議員在2025財年於9月30日結束時表示，川普政府根本未進行諮詢。

包括聯邦眾議員拉斯金（ Jamie Raskin）、參議員杜賓（Dick Durbin）等民主黨人週四發表聲明，指責難民收容上限太低不僅是錯誤的，也缺乏法律依據，「不僅在道德上站不住腳，而且違法又無效」。

一名川普政府高官則說，因為美國政府自10月1日起停擺，因此未諮詢國會議員。這名官員表示，在進行諮詢前不會批准收容任何難民。

英國廣播公司（BBC）報導，川普政府的難民政策實際上已將其他在祖國遭迫害或面臨潛在危險的人群拒於門外，甚至包括曾在阿富汗及中東協助過美軍的昔日盟友。

