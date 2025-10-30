從12.5萬減至7500！川普大砍難民上限、優先考慮南非白人惹議
美國總統川普政府週四（10/30）發布聯邦公報，將2026財政年度的難民收容上限訂為7500人，僅為前總統拜登任內制訂的12.5萬人上限的6%，創下歷來最低紀錄，而且僅優先考慮南非白人，引發爭議。
美聯社報導，川普政府發布的公告中並未說明大幅削減難民收容人數的原因，僅稱7500人的額度「符合人道考量或國家利益」。美國的2026財年自2025年10月1日起算。
路透社報導，川普今年1月就職後，曾簽署行政命令全面暫停美國難民安置計畫，並稱只會在符合美國最佳利益的情況下才會重啟。
數週後，他開始批准南非白人來到美國，引發支持難民倡議人士批評。至9月初為止，有138名南非白人入境美國。
在週四發布的公報中，川普表示，他的政府會考慮讓「其他在本國遭遇非法或不公義歧視的受害者」來到美國。
川普2月曾指控南非政府沒收白人農民的土地，並以此為由中斷對南非金援。他5月在白宮接見南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，又指控南非白人遭「種族滅絕」。南非政府強烈否認。
路透社指出，拉瑪佛沙1月曾簽署新法，讓政府更容易以公益理由徵收土地。即使南非已在1994年終結種族隔離政策，土地持有的種族差異仍然存在，新法意在改變這種不公現象。
美國之前最低的難民收容上限，是川普在第一任期尾聲的2020年制訂。當時他為2021財年訂定的難民收容上限是1.5萬人。拜登（Joe Biden）上任後大幅放寬難民上限，2024財年有10萬難民湧入美國。
根據川普政府官員4月草擬的內部文件，美國也可能優先收容因持特定觀點而在本國遭歧視的歐洲難民，如反對大規模移民，或支持民粹政黨。不過在川普政府最新公報中，並未提及歐洲難民。
美國法律規定，行政部門制定難民收容上限時，須諮詢立法部門意見。但民主黨議員在2025財年於9月30日結束時表示，川普政府根本未進行諮詢。
包括聯邦眾議員拉斯金（ Jamie Raskin）、參議員杜賓（Dick Durbin）等民主黨人週四發表聲明，指責難民收容上限太低不僅是錯誤的，也缺乏法律依據，「不僅在道德上站不住腳，而且違法又無效」。
一名川普政府高官則說，因為美國政府自10月1日起停擺，因此未諮詢國會議員。這名官員表示，在進行諮詢前不會批准收容任何難民。
英國廣播公司（BBC）報導，川普政府的難民政策實際上已將其他在祖國遭迫害或面臨潛在危險的人群拒於門外，甚至包括曾在阿富汗及中東協助過美軍的昔日盟友。
更多太報報導
徹底逐出王室家門！安德魯王子被撤銷「王子」頭銜
熊特別討厭這個聲音！文部省緊急通知 籲兒童隨身攜帶「這一物」防熊
時隔33年重啟核試 川普為何出手？全球核武現況一次看
其他人也在看
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 17 小時前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 1 天前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)
台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。中央社 ・ 1 天前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 20 小時前
中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文到南投：台灣不是提款機 國防預算要合理
國民黨主席當選人鄭麗文廿九日到南投縣議會出席南投感恩餐會，他表示，台灣當然需要合理國防，但過高、不合理國防預算，超乎台灣財政負擔能力，而台灣不是提款機，應要有合理國防預算，不是讓惡性軍備競賽，這對台灣安全沒有幫助。鄭麗文(廿九)日中午到南投縣議會感謝副議長潘一全與黨籍議員選前對她的支持，並與黨籍議員、黨代表餐敘。縣長許淑華、無黨籍縣議會議長何勝豐、國民黨副議長潘一全、國民黨立委游顥、南投市長張嘉哲及多名縣議員、鄉鎮長出席，場面熱鬧。鄭麗文特別說，國民黨立委馬文君因立法院要事無法到場。對於鄭麗文反對未來增加國防預算到GDP的5%，總統府發言人郭雅慧今天對此表示，顯然鄭麗文的想法與全世界民主國家想法並不一致，投資國防其實是投資和平，投資國防是希望維持民主自由的生活現狀。鄭麗文 ...台灣新生報 ・ 1 天前
綠營內部開撕？溫朗東宣布退選北市議員、退出派系 原因與林岱樺有關
2026年選舉還沒到，民進黨初選就打得火熱，外交部長林佳龍與民進黨王義川昨（29）日晚間在社群平台表態力挺林岱樺角逐高雄市長提名，引發各界熱議，也讓部分綠營支持者感到不滿。深綠名嘴溫朗東原計畫參選2026年台北市議員，今（30）日晚間發文宣布，因無法支持林岱樺，他決定退出派系並退出選舉。溫朗東在臉書貼文中表示，昨晚發生的「林岱樺事件」讓他思考了一整天，應該怎......風傳媒 ・ 7 小時前
網友炸鍋！陳雪生喊高登島開放觀光 稱日子久官兵可能變同性戀
政治中心／綜合報導國民黨立委陳雪生在立法院質詢時，要求觀光署開放馬祖高登島觀光，卻語出驚人，稱20幾個兵在上面，日子一久變同性戀都有可能，一番言論網路炸鍋，痛批到底有沒有上性平課，退役軍官于北辰質疑根本歧視應該道歉，也質疑高登島是台灣北疆大門，距離中國不到10公里，開放觀光豈不是門戶大開。立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「20、30個人守那個島，有什麼意義咧，讓觀光客也上去嘛、上島嘛。」國民黨立委陳雪生交委會質詢時，要觀光署幫忙一下，去和國防部溝通，開放馬祖高登島觀光，下一秒卻語出驚人！立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「高登島上只有20幾人，上面的兵非常寂寞，日子一久了，同性戀都有可能。」國民黨立委陳雪生喊話開放高登島觀光，卻語出驚人稱面的兵非常寂寞日子一久了、同性戀都有可能。（圖／民視新聞）一番言論讓觀光署長陳玉秀不禁仰頭苦笑，影片網路流傳，網友罵翻了，批陳雪生性平課到底有沒有上啊？講這什麼沙文主義言論、國會殿堂可以拿性傾向開玩笑嗎？桃園市議員（無）于北辰：「我覺得這都是對不同文化，不同性向的一種侮辱，這更是歧視，孤單當然孤單 辛苦當然辛苦，是一份責任、是一份榮譽，如果用這個理由來開放高登島的觀光，難道開放觀光客上去，阿兵哥就可以軍紀解放了嗎？陳雪生委員必須要對這個事情跟國軍官兵來道歉。」況且高登島堪稱前線中的前線，國軍壓力難以想見，像是96台海危機高登島就是重要據點，還有電視劇拍攝還原時空背景。戲劇"國際橋牌社2"片段：「高登守不好，北竿就完了你知道嗎？混！」看看高登島地理位置，是馬祖列島北竿島的離島，面積只有1.84平方公里，面積小，現在駐守兵力僅剩一連，但距離中國黃岐半島只有9.25公里，具重要戰略意義。陳雪生要高登島開放觀光，桃園市議員于北辰質疑把軍事價值降低可能導致國門大開。（圖／民視新聞）桃園市議員（無）于北辰：「我遇到的各種狀況，它是立刻要動員編使的，那黃岐島上面有非常多的中共軍事的雷達跟精密的設施，那如果你將高登島全部的軍事價值把它給壓到最低，變成觀光價值，那麼是不是我們中華民國國之北疆的大門就整個都開啟了。」高登島開不開放觀光有待討論，只是陳雪生拿駐守國軍不當舉例，沒人聽得下去。原文出處：網友炸鍋！陳雪生喊高登島開放觀光 稱日子久官兵可能變同性戀 更多民視新聞報導川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表民視影音 ・ 13 小時前
駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」
中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...聯合新聞網 ・ 1 天前
地方提案「普發」加碼 北市：沒條件 侯：賣大樓換現金？
台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。中央社 ・ 18 小時前
中國「長臂管轄」進逼！ 沈伯洋示警︰恐擴大威脅一般民眾
中國片面宣稱對我國民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，沈伯洋今（30）日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，這雖是「涉己事件」，但他更擔憂中國的長臂管轄逐步擴大，未來恐如灰色地帶襲擾步步進逼「及於一般人民」。他指出，中方從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，現在進到立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提自由時報 ・ 18 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 12 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 20 小時前