「從13到90元」華邦電股價創高！男星一張都沒賣 驚人獲利金額曝

台股加權指數5日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，如今他分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊：「全年度的拍攝旅費完成了」。

香蕉表示：「短期內最難能可貴的事，帳面從40萬到200多萬，中間不去多想，不是飆的可貴，是自己還在更可貴」，直說「當初買的華邦電35張，均價大概25元，從跌到13元一路漲到90元都沒賣掉，這中間大起大落，能堅持到現在不容易」。

香蕉同時坦言這過程的忍耐、等待跟堅持，也算是提早圓夢。他認為投資只是工具，生活才是目的，除了日常所需與調節部分個股獲利外，其餘就跟市場水位，替未來的日子儲備。並透露自己隨時都很謹慎，不會去冒超過自身負荷外的風險。

