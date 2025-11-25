從18歲演到80歲！明華園小旦演活「艋舺傳奇女傑」重現女力傳奇

記者宋亭誼／台北報導

（左起）陳禹安、陳靖瑋、陳芸楚。（圖／春河劇團提供）

明華園日字戲劇團與春河劇團跨界攜手製作的旗艦大戲《千帆映紅》艋舺阿祿嫂，將於12月6日、7日於臺灣戲曲中心大表演廳壓軸登場。作品由郎祖明製作、郎祖筠執導，除了劇團一級演員陳勝在、陳勝發、陳芸楚、陳靖瑋、賴貴珠，更力邀金獎小生陳禹安、跨界首次反串旦角鄒慈愛、現代劇演員游博凱等菁英同台飆戲。

《千帆映紅》以十九世紀中葉艋舺女傑「黃阿祿嫂」為原型，呈現她傳奇的一生。劇中主角「吳映紅」歷經愛情、喪夫、扶子、抗洋、護鄉，一路撐起家園，也象徵臺灣女性不屈不撓的力量，展現臺灣女力堅韌的一面，並寫下臺灣庶民女性永不磨滅的傳奇。

陳勝在飾演黃阿祿。（圖／春河劇團提供）

陳勝在於《千帆映紅》中扮演癡情的亡魂守護著妻子鄭雅升，笑稱與太太鄭雅升對戲仍會害羞，更補充：「在這部戲上下半場是兩種情緒悲喜交雜，我從來沒有在一部戲裡哭成這樣，是我哭戲最多的演出。」導演郎祖筠說 :「陳勝在老師很可愛，跟妻子對戲還會害羞，不敢直視對方，牽手都小心翼翼。」鄭雅升在劇中從18歲演到80歲，「這次演出除了詞很多之外，在劇中我有很帥氣的裝扮，也有很多武打的戲份。」

