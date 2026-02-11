從2米到1米歷時8年 齊柏林衛星驗證高解析度能力

福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）於去年11月升空後，歷經完整功能驗證、軌道操控與超過百次測試取像，今年1月正式展開取像任務，科學酬載同步啟動運作。國家太空中心（TASA）今(11)日公布首波影像成果，內容涵蓋台灣與海外多處重要地標與城市場景，展現衛星影像品質與解析能力。

本次公開影像包含台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港，以及日本東京國立競技場與西班牙巴塞隆納機場等五座城市地區，類型涵蓋沿海地形、都市紋理與大型交通設施。影像成果依照美國軍方常用的影像判讀解析力標準進行驗證，確認原始影像解析度達1公尺規格，並可透過後處理技術提升至0.7公尺。影像清晰度（MTF）與訊噪比（SNR）表現均優於原始設計標準，顯示衛星整體成像品質已超越任務設定目標。

在機場影像部分，畫面中行進中的飛機與地面車輛清晰可辨，建築物輪廓銳利，細節呈現完整，驗證衛星已達成1公尺解析度目標，並展現其在城市監測與細節辨識方面的性能。相關成果顯示，齊柏林衛星已具備高品質都市與基礎設施觀測能力。

除高解析度可見光影像外，齊柏林衛星亦可取得目前全球解析度最高的紅邊波段（Red Edge-1與Red Edge-2）影像。紅邊波段對葉綠素含量與植被生理狀態高度敏感，可應用於精準農業管理，並提升森林監測、生物多樣性調查及水體環境觀測能力，進一步擴大於環境變遷監測領域的應用範圍。

國家太空中心（TASA）指出，從2公尺提升至1公尺解析度的技術突破，歷時8年研發與驗證。主任吳宗信表示，這項成果代表團隊長期投入與技術累積的具體展現。福八計畫主持人劉小菁指出，本次任務達標確認台灣已完整掌握1公尺解析度光學遙測衛星技術，並已規劃朝原始解析度次米等級邁進。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，規劃由8顆衛星組成，其中前6顆原始解析度為1公尺，後2顆原始解析度將小於1公尺，採分階段研製與發射。透過星系布建與軌道設計，可達成全球覆蓋能力，對台灣地區取像頻率最高可達每日3次，提升國土監測與應變效率。

目前福衛八號第二顆衛星「FS-8B」即將完成組裝，後續將進行環境測試，預計於今年底搭乘SpaceX火箭升空。隨著星系逐步建構完成，福衛八號將進一步強化台灣自主遙測能量與國際影像服務能力。