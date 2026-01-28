從200元跌到5元! 鰻苗價"斷崖式雪崩"漁民苦嘆

中部中心/李文華 彰化報導

每年入冬之後，彰化漁民都會到出海口捕鰻苗，爭搶"海上白金"！但是，今年鰻苗價格卻雪崩式下跌，每尾只剩5至6元，漁民甚至直言，這是30年來最慘！原本被視為"年終獎金"的鰻苗季，今年幾乎化為烏有，主要原因，是無奈日本市場被中國搶走！

從200元跌到5元！ 鰻苗價「斷崖式雪崩」漁民嘆

鰻魚農嘆恐無年終獎金。大火烤出焦香，再刷上獨門醬料，吃鰻魚三步，先趁熱品嚐，也加點蔥花和山葵，最後淋上柴魚高湯，變成湯泡飯！

廣告 廣告

鰻魚他幼小時，又叫做"玻璃鰻"，你見過本尊嗎？像這樣渾身透明，在水中拼命游動，每一條魚身上，黑亮亮的兩隻小眼睛。漁民回憶，補抓鰻苗大約10年前，行情最熱時，一尾鰻苗最高甚至超過200元，但是短短10年間，魚苗價格一路探底！養殖戶認為，鰻苗價格崩跌，也與日本方，因為今年氣候寒冷，停止養殖，需求瞬間消失有關。另外，中國養殖量大，外銷還享有大約17%補貼優惠，價格具優勢，搶走日本等買家！

從200元跌到5元！ 鰻苗價「斷崖式雪崩」漁民嘆

鰻魚農嘆恐無年終獎金。鰻苗捕撈作業，屬於高風險、短期收入，本來想賺個年終獎金，現在價格這麼低，難道要他們不要抓，早點休息嗎？國際競爭情勢，我們無法掌握，鰻農認為當務之急，是先撐起內銷市場，靠國人吃爆鰻魚美食，期望重振台灣"養鰻王國"名號。





原文出處：從200元跌到5元！ 鰻苗價「斷崖式雪崩」漁民嘆

更多民視新聞報導

日本400年魚漿老店進軍台灣 懶人蒲燒鰻料理3分鐘上桌

鰻魚大豐收! 漁業署.雲林縣府赴新竹強力推廣

搶攻年貨商機! 雲林縣府邀業者北上台北年貨大街

