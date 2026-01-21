從200隻到剩30隻！猴洞貓村三原因釀「貓荒」

猴硐貓村貓咪數量從200多隻銳減至約30隻。（圖／東森新聞）





新北瑞芳猴硐貓村曾獲國際媒體 CNN 點名為賞貓熱點，但近年貓咪數量從高峰期的 200 多隻大幅下滑至約 30 隻，不少遊客入村後只見零星貓影，忍不住驚呼「貓呢？」地方居民憂心「貓村」恐名存實亡，里長因此提出透過繁殖、植入晶片再放回村內的方式維持觀光，卻也引發網友反彈，質疑此舉是否將生命當成觀光招牌。

三原因釀「貓荒」

當地居民指出，貓咪數量銳減主要有三大原因。包括TNR政策的長期執行，透過「捕捉、絕育、釋放」，結紮後不再繁殖，小貓自然難以增加。再者是現有貓口多為中高齡，近年陸續老化離世。最後則與餵食相關，部分遊客為了互動大量餵高鹽、重口味肉泥，增加貓咪腎臟負擔，讓死亡風險提前。地方也感嘆變化有感，以前單一區域常見數十隻，如今僅剩個位數。

繁殖救觀光惹反彈

除貓口下滑外，管理面也出現空窗。市府曾設「貓公所」委外經營，後因環境維護爭議、廠商提前解約而停擺，現多靠里長與居民零星照顧。面對觀光下坡，光復里里長周晉億建議應「計畫性繁殖」補新血，待幼貓長大植入晶片再回置，以維持貓村招牌。但反對聲浪指出，當地仍存在不當餵食、疾病風險與意外等問題，若生存條件未改善，繁殖只是把更多生命推回高風險環境。農業部也強調，依據《動物保護法》，流浪貓不得私下繁殖，須提出完整生殖與管理計畫並經核准。

此外，類似情況也曾出現在日本愛媛縣的青島貓島。當地貓咪同樣因全面結紮與族群高齡化，數量從過去的數百隻減少至約 50 隻，加上長年照顧貓咪的島民「貓媽媽」年事已高，照顧能力逐漸下滑，貓島未來恐難以維持。對此，不少日本民眾認為，與其勉強延續數量，不如專注把照顧工作做到最好，讓現有貓咪能平安走完一生，坦然接受貓島自然的走入歷史。

