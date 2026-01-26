從2025財報看旅遊業競爭力 誰是真正的獲利王？

2025年台灣旅遊業交出了一張極其亮眼的成績單。受惠於出境旅遊需求全面復甦與航空公司機位供給增加，台灣7家上市櫃旅行社在2025年均展現強勁動能。雖然產業面臨通膨、人力缺口及匯率震盪等挑戰，但透過產品結構調整與數位轉型，各大業者紛紛刷新營收紀錄。

百億與獲利俱樂部：雄獅、五福與山富領跑

雄獅旅遊持續穩坐產業龍頭，2025年全年營收正式衝破300.28億元大關，年增6.83％，創下歷史次高紀錄。雄獅在長程線、高端客製團及深度主題旅遊的占比持續提升，帶動獲利能力攀升，2025年前三季EPS已達13.31元，穩居獲利王寶座。

五福旅遊則是2025年的「成長王」，全年營收87.6億元，年增幅達15.8％，刷新歷年最高紀錄；五福前三季EPS已達8.23元，並宣示2026年挑戰營收百億與EPS 10元的目標；山富旅遊雖因航空票價回歸常態導致全年營收67.19億元微幅年減1.73％，但仍創下掛牌以來歷史次高，獲利韌性十足。

轉型與擴張：旅天下、鳳凰、易飛網與燦星旅

在第二梯隊中，旅天下表現最為奪目，2025年前三季EPS 4.06元已創同期新高，憑藉獨特的加盟模式，旅天下全台門市已達77家，並計畫於2026年正式掛牌上櫃；鳳凰旅遊則持續深耕長程與郵輪市場，前三季EPS 1.32元，表現穩健。

相對而言，易飛網與燦星旅在2025年面臨較大的挑戰。易飛網受市場競爭加劇影響，前三季營收衰退明顯；燦星旅2025全年營收約19.64億元，年減13.62％，並於2026年初延攬新總經理羅俊英，首要目標鎖定提升毛利率，燦星旅也正積極結合母集團台鋼資源，開發如「運動觀光」等差異化產品，試圖在2026年重回成長軌道。

2026年從「規模競爭」轉向「結構優勢」

展望2026年，台灣旅遊產業的競爭規則已發生根本性的質變，過去單純追求「旅客量」與「營收規模」的擴張模式，正被以科技整合與獲利品質為核心的「結構競爭力」所取代。

一名業者指出，隨著台灣出境旅遊人次正式超越疫情前水準，整體市場已從「報復性消費」轉向「計畫性旅遊」，消費者更願意為情緒價值與獨特體驗支付溢價；在產品結構上，「去大眾化」已成為獲利的關鍵動能，深度旅遊、健康旅遊及「一生必遊」的高端極地探險成為營利主軸；此外，ESG永續門票與數位內容的策展能力，也從過往的形象加分題，演變為企業進入國際供應鏈與贏得消費者信任的必要門檻。未來，如何結合科技、精準分眾與品牌信任的結構性布局，將成為今年旅遊業拉開競爭差距的核心指標。