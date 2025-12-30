從22樓「丟8支滅火器」砸毀住戶屋頂 保全被逮竟稱「上班太無聊」

▲ (圖/資料照片)

新北市 / 武廷融 綜合報導

新北市板橋區一棟社區大樓半夜發生滅火器從天而降，砸毀住戶遮雨棚、鐵皮屋頂。而警方獲報到場調閱監視器發現，竟是周姓夜班保全跑到頂樓丟了8支滅火器，他事後更供稱是因為上班「太無聊」才會這麼做，全案依違反社維法移送新北地院簡易庭裁處。

該社區總幹事昨(29)日向警方報案，稱有多支滅火器掉落於社區屋頂，警方調閱監視器查看，發現竟然是社區夜班保全周姓男子在12月27日到12月29日三天，跑到22樓頂樓將8支滅火器往下丟，砸毀住戶遮陽棚及隔壁住戶屋頂，所幸無人受傷。

廣告 廣告

警方通知周男到案說明，他供稱是因為上班巡邏太無聊，才會丟滅火器。保全公司也已將周男調離該社區，並協助遭波及受損戶善後復原，住戶暫不提告。警方則表示，全案依違反社會秩序維護法移送新北地方法院簡易庭裁處。

原始連結







更多華視新聞報導

天降滅火器！砸凹車庫.遮陽板 住戶驚：愛車險被毀

張文曾在台中當保全 「打電動.槓同事」3個月離職

保全「三振手勢」指揮暴紅 駕駛：忍不住右轉

