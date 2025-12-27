[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨台南市長初選政見說明會今（27）日晚間登場，立法委員陳亭妃回顧自己23歲踏入地方議會、至今已深耕政壇近28年的從政歷程。她表示，27年來歷經10年議員、17年立委，長時間傾聽市民需求，正因如此，對於如何把政策落實到生活現場，有比任何人都更深的體會，也更確定自己已準備好承擔市長的責任。

從23歲踏入政壇到走遍37區 陳亭妃政見說明會提三大主軸勾勒台南下一個世代藍圖。（圖／資料照）

陳亭妃隨後提出她對台南未來的整體政見構想，強調市政不能零碎推動，而必須有清楚的方向與節奏，談到台南的未來，陳亭妃強調，市政不能零碎推動，而必須有清楚主軸與可執行的整體藍圖。她指出，這些年走遍台南37區、長時間傾聽基層聲音，讓她對地方需求有最直接的掌握，也更確定自己已準備好承擔市長的責任。

在交通政策上，陳亭妃重申「交通七彩行」的整體構想，主張以「四橫三縱」快速道路為骨架，整合捷運環狀路網、鐵路地下化與立體化、觀光輕軌、自行車道與糖鐵五分車系統，打造兼顧通勤、生活與觀光的立體交通網絡。她表示，交通不只是建設，而是縮短溪北、溪南、山區與沿海距離、打破城鄉差距的關鍵工程。

在社會福利方面，陳亭妃提出「福利六都齊」的明確目標。她指出，中央已推動0到6歲國家一起養，但在六都競爭下，台南在部分加碼政策上仍有落差。未來將針對育兒津貼、青年政策、社會住宅與租屋補貼、婦女健康補助，以及長者敬老卡點數、重陽禮金與帶狀疱疹疫苗補助等項目，逐一對標其他五都，將台南不足之處一項一項補齊。她也強調，未來將成立「青年局」，整合分散於各局處的青年政策，讓年輕人不必再四處奔波。

在產業與觀光發展上，陳亭妃說明「科技三軸」與「五大觀光軸」的整體布局。她指出，後壁花卉產業園區已從地方層級升格為中央第四級單位，南科也已進入第四期並延伸至沙崙，結合AI運算中心與大南方新矽谷計畫，未來將串聯經濟部產業園區、市府科工區及周邊工業區，形成人才與產業聚落。

在觀光方面，陳亭妃提出以大新營、曾文南科、濱海藍帶、大目降及府城新豐五大觀光軸，結合山海地景、宗教文化、歷史街區與在地美食，發展深度旅遊，讓觀光效益真正回到地方社區，帶動就業與生活品質同步提升。

陳亭妃也回顧，八年前與黃偉哲市長一同參與初選後，她並未離開地方，而是持續走遍37區，透過後援會作為「眼睛與耳朵」，即時掌握地方需求，無論會勘、協調或中央質詢都全力以赴。她強調，所有行程與質詢紀錄都公開在臉書查到，臉書的時間是無法重新更正。

她最後表示，台南正站在下一個世代的關鍵節點，未來的市長必須整合資源、穩定前行、凝聚信任。「我已經準備好，用一套成熟、可執行、真正了解37區的政策藍圖，帶領台南找回感動、找回信心，走得更遠，也走得更穩。」

