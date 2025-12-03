從27%跌到不到7%！中國新生兒全球佔比「斷崖式下跌」 年輕人：不敢生
大陸中心／綜合報導
2025年尚未結束，聯合國最新預測已投下震撼：中國全年出生人口僅約871萬，全球新生兒佔比首度跌破7%。這個數字不只創新低，更象徵著一個龐大社會正在加速進入「低生育時代」，且原因遠比數字本身更沉重。
1964年，中國新生兒佔全球比例高達27.3%，每四名新生兒就有一名來自中國。然而今日，比例甚至守不住十分之一。這不是簡單的統計波動，而是一整個世代，用自己的選擇向現實表達沉默的抗議。
生育率下滑不是「不願意」，而是「沒能力再賭」
過去有人相信「中國人骨子裡愛生孩子」，覺得政策一放開，出生人口就會立刻反彈。事實卻寫得刺痛：2016年全面二孩政策上路後，出生人口短暫衝至1883萬，宛如迴光返照；短短八年後，數字直接腰斬至900萬出頭。而這結果，不是不想生：是生不起、養不好、不敢賭未來。
養一個孩子，對家庭來說已是極限
以深圳為例，0～3歲幼兒的平均養育成本一年接近人民幣7.5萬元（約新台幣33萬元），還未扣除學區房、補習、興趣班等「隱性競賽」成本。當一般家庭月薪只有人民幣七、八千元，一個孩子已能把家裡經濟推到極限，更別說「兩孩模式」。能不能生，不再是情感問題，而是生存現實。
孩子能長大，但出路卻越來越窄
除了經濟壓力，年輕人更害怕的是社會不公平。「畢業即失業」、無止境加班、孕產歧視日常化；甚至有人因為先兆流產想請假，最後換來被解聘。在這樣的職場環境，誰還敢放心把孩子送到這個殘酷的世界？
催生越大聲，年輕人反而越沉默
「多子多福」的論述，年輕人越來越無感。因為他們正在為第一份工作、第一間租屋、第一桶金掙扎，而不是討論生命宏大敘事。
有人舉甘肅臨夏、潮汕地區的高生育率作為反例，但忽略那裡有濃厚宗族文化或早婚風氣作支撐；反觀一線城市，結婚年齡逐年推遲，生育率更是低到刺眼：光是北京西城區的出生率只有5.41‰，比韓國還低。不是不愛孩子，是活在高房價、低保障的夾縫裡，連喘口氣都難，更不敢多養一張嘴。
政策訊號混亂，年輕人難以信任
一邊喊著「鼓勵生育」，一邊取消避孕用品免稅；一邊說「生娃是福氣」，一邊默許企業自由裁掉孕產員工。當政策與配套明顯脫節，再多口號也換不回生育信心。
新生兒佔比跌破7%，真的那麼可怕嗎？未必
人口不是越多越好，而是取決於「人口品質」與「結構」。在 AI 與機器人不斷取代重複性工作後，拼人頭的時代已過，如何讓每個孩子都能接受更好的教育與培育，才是真正關鍵。
甚至，人口減少也可能帶來新的契機：交通更順、教育資源壓力減輕、人均資源提升、環境負擔降低等，若能把傳統意義上的「人口紅利」轉化為「人才紅利」，未嘗不是一種進化。
真正的危機不是孩子變少，而是支持系統沒跟上
託育機構不足、育嬰假形同虛設、職場媽媽升遷遭封頂、男性陪產假不足三天等，當這些問題不被正視，課稅、舉報、論文都只會與實際需求越走越遠。
年輕人願不願意生，從來不是由「全球佔比」決定
影響年輕人是否生育的，不是大數據，也不是政策口號，而是每天醒來那句：「我能不能給孩子一個安穩又有希望的明天？」如果答案是「做不到」，哪怕專家說「多生能長壽、能抗病」，人們也只會淡淡回一句：「謝謝，我還是先把自己活好再說。」
