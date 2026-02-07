從280公斤的重生到全台防疫奇蹟：趙有誠院長揭秘「用愛跑出第一棒」的生命感動





(2026台北國際書展台北慈濟醫院院長趙有誠新書講座)



2026年台北國際書展進入第五天，在氣溫驟降的週末，慈濟傳播人文志業基金會展場卻暖意滿滿。台北慈濟醫院趙有誠院長受邀來到現場，與讀者分享他的新書《用愛跑出第一棒》，細數他在北慈服務多年來，如何帶領團隊在醫療第一線傳遞溫暖。







趙有誠院長回憶起自己年輕時就非常熱愛閱讀，雖然以前書店不像現在這麼多，但他會把零用錢省下來去舊書攤買書。趙院長感性地說「我看見喜歡讀書的人，就覺得好像是知音。」 這次新書的序言由他親自撰寫，誠摯的文字打動許多人。他透露，雖然在建中時期文筆就不錯，但真正的感動來自於真心，因為「很真誠的文字，才會讓別人讀了有感覺。」



(台北慈濟醫院院長趙有誠講座人氣滿滿)



談到在台北慈濟醫院服務快20年的點滴，趙院長分享，當初要把各方專才的專業SOP轉化為北慈特有的文化，其實並不容易。特別是在COVID-19疫情期間，北慈是全臺灣收治量最高的醫院，卻能寫下全院醫護零感染的紀錄。他特別感謝證嚴上人每天視訊叮嚀大家要穿好盔甲，因為「只有你平安，你才可以照顧別人。」 疫情過後，衛福部發放了很多獎金，北慈的醫師們決定全數捐出來幫助買莫德納疫苗，甚至連大夜班的清潔工凌女士也把領到的獎金捐出。這份心意讓院長深受感動，直言這就是上人所說「沒有不能付出的力量。」







台北慈濟醫院更在去年挑戰成功，成為有史以來第一家成功晉升為醫學中心的醫院。面對這樣的成就，趙院長謙虛地表示，這一切並非刻意算計，而是全院兩千多位同仁共同努力的成果。他形容這段過程「就像一條涓涓的小河流，順著自然、順勢做對的事情，它就渾然天成了。」 對他來說，「第一」不僅是領頭跑的責任，「第一是自我期許，因為永遠都不會做到第一。」







(北慈視病猶親的醫療)



講座中趙院長也分享了重達280公斤的「阿富」重獲新生的故事。阿富曾因肥胖受困家中六年，在北慈醫療團隊、社工與志工的照顧下，不僅成功減重、接受手術，體重降到81公斤、現在更成為了一名環保志工。院長感嘆，這種視病猶親的精神，正是他在慈濟學到的功課「在慈濟，我學會了什麼叫全人、全程、全隊、全家、全社區的照護。」







對於生命與使命的堅持，趙院長深受證嚴上人的影響。他提到「上人說他一生都很認真，這兩個字裡面是有誠情之愛的。」這兩個字讓他體會良多。院長認為，「認真」代表著認清方向與生命意義， 他也提到，周遭充滿了微小的愛，如果大家願意珍惜，世界就會變得很溫暖。







(天下文化總編輯李仁傑分享出書感動)



天下文化總編輯李仁傑也到場分享，提到天下文化至今已為院長出版了三本書，包括《愛是人間最好的藥》、《挺在疫情最前線》以及新作《用愛跑出第一棒》。總編輯佩服台北慈濟醫院強大的執行力與那份從困苦地方開始的醫療精神，並表示「這本三書充分體現了愛，它不只是一間醫院的故事，更是一本可以鼓勵人的意志書。」 這場講座在溫馨的氣氛中圓滿結束，讓在場讀者深刻感受到醫者仁心的溫暖力量。





