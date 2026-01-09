全國首創，從3家到28家，彰化推動藥師進駐日照中心守護長者健康。圖／彰化縣政府提供





彰化縣率全國之先，導入專業藥師進入日照中心，補足高齡照護中最關鍵的用藥管理缺口。彰化縣藥師公會今（9）日於鹿港鎮衛生所舉辦「藥(耀)入日照 點亮彰化」記者會，彰化縣長王惠美出席表示，透過跨單位、公私協力及先行試辦、滾動修正的方式，建立可複製、可推廣的照護制度，有效降低用藥風險，落實高齡友善與全人照護政策。

王惠美指出，感謝彰化縣藥師公會的用心推動，該計畫自最初試辦3家日照中心，逐步擴大至目前26鄉鎮市、共28處日照據點，未來期盼全面導入全縣約80家日照中心，讓每位長輩都能安全用藥，也讓彰化日照服務成為長者安心養老的首選。

王惠美表示，面對人口快速老化，縣府持續完善長照政策，目前已規劃18棟老幼共融的長照衛福大樓；同時也感謝藥師公會、醫院藥師、社區藥局及日照中心同仁共同努力，讓這項全國首創的政策得以順利推動。

中華民國藥師公會全國聯合會榮譽理事長黃金舜表示，許多長者同時罹患多重慢性病，藥物交互作用風險高，安全用藥刻不容緩。彰化結合社區藥師與日照中心合作，讓長輩在熟悉的環境中獲得專業藥事照護，值得全國推廣。

彰化縣藥師公會理事長范訓誠指出，在縣府與衛生局協助下，藥師公會已順利媒合藥師進駐日照據點，透過「定時、就近」服務模式，協助照服員提升用藥管理品質，全力守護長者用藥安全。

衛生局表示，縣府在不增加日照業者負擔的前提下，結合藥師公會、醫院與社區藥局三方協力，讓長者在社區即可享有完整、安心的藥事照護，打造健康、舒適的高齡安養生活。

