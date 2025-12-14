從3間到今年破百！台南跨年宗教敲鐘成風潮

臺灣府城隍廟將推出250年歷史古鐘，參加跨年敲鐘祈福活動。（程炳璋攝）

台南市民間發動的敲鐘跨年活動，從7年前3間廟宇參與，今年再度破百間宗教團體報名，臺灣府城隍廟將移出1座250年歷史的古鐘，集福宮有小型舞台表演。每個宗教都著手規畫活動提供社區民眾跨年祈福。

台南跨年敲鐘祈福活動一開始由集福宮、聚福宮與崇福宮3間廟宇發起，活動主旨是要以沉穩敲鐘方式取代愈來愈鋪張的鞭炮煙火，用宗教文化方式迎接新年。

活動意義逐漸獲得宗教界認同，後來擴展成20多家參與，成為台南市獨有的宗教跨年特色。前年為慶祝邁入「台南400」，台南市民政局擴大邀請，橫跨佛教、天主教、基督教與道教共400家宗教團體參與，許多宗教團體因此得知這項活動，甚至有日本宗教團體也跨海連線參加。

廣告 廣告

各宗教團體為了號召信徒，都自行規畫小型的跨年祈福方式，基督教、天主教唱聖歌、佛教誦經，道教還邀請表演團體，發送糖果、餅乾與紀念小物。

去年跨年迎接台南城垣300年，仍有180家宗教團體響應。今年活動邁入第7年，報名的宗教團體仍破百家，各家宗教團體尚在規畫延伸各種富含巧思的敲鐘祈願活動。

臺灣府城隍廟內250年的歷史古鐘典藏在廟方文史館內。（程炳璋攝）

其中臺灣府城隍廟準備推出250年歷史古鐘。集福宮計畫設置小舞台，跨年夜提供社區居民欣賞表演，直到午夜敲鐘。

台南社大街區發展經理陳志軒表示，宗教跨年敲鐘是將想祈福的群眾化整為零，以每個社區為中心，居民不用跑到各大跨年晚會現場，只要出門走到各社區中的廟口、教堂、教會或佛寺，就可一起同樂，參加跨年祈福活動。

更多中時新聞網報導

冒紅疹以為蟲咬 竟是水痘作祟

楊祐寧承父遺志開餐廳 楊謹華送海報相挺

吳申梅迎雙喜 尪送200萬生日禮