從35K到收入破百萬，「三明治預備金」理財像在世界各地都有存錢筒：讓你更有底氣拒絕不想要的生活
編按：冰蹦拉是資深旅遊部落客，兼購屋理財 Youtuber，10年間她從很會花錢、存款只有4位數的月光族，搖身一變收入破百萬，存款已破7位數的小富婆，靠的不只是剪掉提款卡逼自己存錢，還有讓她擁有財務底氣的「三明治預備金」…… 沒有天生好命，從焦慮月光族，到會賺錢、懂生活的小富婆，練出自己的富貴體質──
財務自由，是「能選擇」而不是「只能接受」
「財務自由」這四個字很吸引人，好像是做到了，就能躺平爽爽過，錢從天上掉下來。很多人因此拚命努力，卻忽略了生活品質，或身邊最重要的愛人與家人。但我覺得不能為了達成某種財務自由，就犧牲幸福快樂日子。
對我來說，真正的財務自由，不是你戶頭有幾位數的存款，而是你能不能在某個瞬間，說出那句關鍵的話：「這不是我要的生活。」
我在存購屋頭期款時拚命賺錢，可以不吃不睡（對！我當時太想賺錢，完全不會餓也不累，甚至還以為自己異於常人，體質好）、拚命接工作，結果把身體搞壞， 成了心血管疾病的高風險族群。
讓我有底氣的財務自由
現在的我，找到真正生活上的平衡，雖然賺得不一定比較多，卻已經不再為錢焦慮，能享受自己賺的每一塊錢。這一切的轉變，都來自我打造的三階段預備金計畫，我幫它取了一個非常實際的名稱，叫「三明治預備金」，它就像是我財務的靠山，讓我人生選項變多的行動指南，而且只要有這個總匯三明治，我就能吃飽！
第一層麵包皮：維生應急金——活下去的錢
這筆錢是最重要的。說難聽點，就算不吃不喝，你也該先準備這筆維生應急金，會大額還款，減輕貸款負擔。我會放至少三個月的生活費、車貸、房貸費用在自動扣款帳戶內，這樣心情感受會較輕鬆，假設有緊急狀況，我可以主動節省生活開銷， 但貸款不能不繳吧！先搞定貸款，壓力省一半。
第二層麵包皮：選擇自由金——可以隨時走人的錢
這筆錢不是拿來投資的，是拿來「讓你可以自由選擇生活」的緩衝金，當你想離職、想休息、想重新選擇人生方向時，它是你的超強大靠山，隨時可以幫人生按下暫停鍵。
我第一次起心動念準備這筆「選擇自由金」時，是在我大三參加臺灣微軟的未來生涯體驗計畫。它是一個提供給大學生一整年的企業實習，也是改變我人生軌跡很重要的經歷，實習的這一年我真實體驗企業生活，也認識許多主管和朋友，他我給自己訂下目標，如果我的部落格和接案收入可以跟上班族一樣（記得我當時抓了約三萬五千元），我大學畢業就不找工作，全職做美食部落客。
為了達到目標，我每天抱著電腦，工時超過十二小時，一天更新一篇文章，瘋狂找餐廳寫文章衝流量，果然在一年後達成目標，雖然那時只幫自己準備兩個月薪水，但如果沒這筆錢給我勇氣，真的就跟大家一樣，一畢業就去找工作當上班族， 現在的我就是在另一個平行時空了。
第三層麵包皮：實現人生金——圓夢用的錢
夢想從來不是太遙遠，而是你沒給它一個財務空間落地！這筆錢就是圓夢基金，把主控權掌握回自己手上，而不是「等我有錢了再說」。這筆錢就是為自己人生夢想買單的準備金！通常金額會比較大筆，也可以思考你想圓夢的國家，規劃這筆圓夢金可以怎麼使用。
以我自己舉例，因為我有在國外蓋房的夢想，也規劃著未來每年能有三個月在國外找個喜歡的城市旅居，所以明確知道這筆圓夢金比起新台幣，用外幣支付的機率更高，那該怎麼打造源源不絕的外幣聚寶盆呢？投資美股好像就會是很不錯的選擇。
所以二○二○年我下定決心學習美股價值投資，也規劃好這帳戶的款項就會是我未來在國外生活的「圓夢基金」。我果斷在美股券商開戶，而不是選擇相對輕鬆好入手的臺灣券商複委託（透過臺灣的券商，去買國外的股票或金融商品。也就是說──你不用自己開美國帳戶、自己匯錢、自己看外語介面，而是直接請臺灣券商幫你操作買股）期。
但慢慢地看自己的投資獲利，隨著時間複利越滾越高，現在帳上獲利增加了整整兩倍，海外渡假小屋的計畫也有機會提早達成了，真的特別有成就感。加上我開戶時也同步申請了簽帳金融卡，美股券商的簽帳金融卡，是可以在世界各地提領當地貨幣不需要手續費的，匯率也相當好，這讓我現在到世界各地旅行時，可以直接在當地提領投資獲利的錢，就好像我在世界各地都有個存錢筒，完全達到我先前訂好世界旅居的人生規劃。
只要打造出這「三階段預備金」，慢慢把這三筆金額填滿，你就能擁有選擇人生的底氣，不論是想暫停、創造或純粹生活。真正快樂的財務自由，不是退休不工作，也不是有花不完的錢，而是能選擇自己想要做什麼，不用為了金錢擔心的自由。
請記得，別被財務自由這個詞綁架，而忘記生活，我們追求的是能說「不」的勇氣，也是能說「我想要」的底氣。
（本文摘自《我不是幸運，只是很早學會選擇：30歲前買房、財務自由、身心快樂，平凡女子的富貴體質養成計畫》商周出版，冰蹦拉著）
