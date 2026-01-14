從50人唱到5千人！冰球樂團成軍13年首唱進北流 1/24全面售票

icyball冰球樂團成軍13年，從50人的小場地終於要唱進5000人的專場演唱會！冰球樂團今（14）天宣布，將在5/2首度唱進台北流行音樂中心舉辦演唱會，1/24中午11點遠大售票系統全面開賣。

冰球樂團出道13年，主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷4人組成，靠著獨特的新復古浪漫風潮作品席捲華語樂壇，擄獲大批樂迷們，近期推出全新創作專輯《我很抱歉》，再度掀起一波冰球熱潮。

冰球樂團首次登上北流開唱。圖／何樂音樂提供

廣告 廣告

對冰球樂團來說，站上北流開唱極具指標意義，4人從當年僅有50人的場地，花了13年終於唱進這座5000人的北流；蒙率先喊話：「無論是50人還是50000人，我都會以500%的能量炸翻全場！」王則興奮說很期待5000人的大合唱；Nelson也相當雀躍，表示心情更多是期待與興奮，士捷也希望自己保持初心，在5000人的場地，以伍佰老師的能量，保持50人時的初衷。

冰球樂團征戰過Live House、各式大小舞台，總是帶給樂迷們驚喜與能量，首度站上北流這重要的舞台，距離開唱還剩4個月，冰球樂團已經開始籌備歌單內容，歌迷都很期待規模大升級，蒙神秘表示「升級的部分是秘密」；王則承諾從場館大小到演出的編排、軟硬體設備、甚至到對自己的要求，都有各種層面上的升級。

冰球樂團首次登上北流開唱。圖／何樂音樂提供

此外，冰球樂團這次特別為「小可愛們」在一樓打造了VIP區，Nelson透露，一樓VIP區的小可愛會收到專為這次演出準備的限定神秘小禮物，「只在現場出現、之後不會再有」，且是「長長軟軟、特別色」的東西，笑說走過看過不要錯過，錯過真的會後悔。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

BTS演唱會來高雄...飯店房價1晚2千竟飆升1萬8 粉絲怒：把我當盤子？

ARMY久等了！BTS睽違八年宣布11月高雄開唱三天

阿信又跌倒了！腳勾吳建豪長外套慘摔 周杰倫壞笑：其實應該要親下去