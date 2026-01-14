從50人唱到5000人 冰球樂團成軍13年唱進北流

icyball冰球樂團成軍13年，近期推出新專輯《我很抱歉》，並宣告重磅消息，將於5月2日在臺北流行音樂中心舉辦演唱會，Nelson熱情號召：「希望小可愛看完可以笑到哭、哭到暈、唱到沒力，走出北流的時候，情緒被好好釋放，但心是滿的。」士捷耍起幽默：「用我們拖拉機的臉蛋，給你法拉利的聲音。」

(圖｜何樂音樂提供)

對冰球樂團來說，站上北流開唱極具指標意義，4人從當年僅有50人的場地，花了13年終於唱進這座5000人的北流；蒙率先喊話：「無論是50人還是50000人，都會以500%的能量炸翻全場！」主唱王則興奮說：「演出是最直接的能量交換，很期待能夠感受5000人場的能量，很期待5000人的大合唱。」Nelson相當雀躍：「心情更多是期待與興奮，想知道如果把這幾年累積的東西、現在這個階段的我們，一次完整地放在五千個人面前，會發生什麼事。」士捷把自己保持初心：「在5000人的場地，以伍佰老師的能量，保持50人時的初衷。」

首度站上北流這重要的舞台，歌單、規模有什麼亮點？蒙神秘表示：「升級的部分是秘密。」王承諾：「從場館大小到演出的編排、軟硬體設備、甚至到對自己的要求，都有各種層面上的升級，會加緊修煉，希望能在這樣的升級下仍能保持初心，並呈現最好的狀態給大家。」Nelson開始加強體能：「因為舉辦更大的演出，需要把更多能量完整地交給觀眾，所要好好做體力訓練，確保能在整場演出中，維持專注與情緒的強度。」

此次演唱會特別為歌迷在一樓打造VIP區，Nelson賣力推薦：「一樓 VIP 區的小可愛（歌迷），會收到專為這次演出準備的限定神秘小禮物，錯過真的會後悔。」門票24日中午11點在遠大售票系統開賣。

(圖｜何樂音樂提供)