從50人場地唱到5千人 冰球樂團成軍13年首唱北流

記者王丹荷／綜合報導

由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成的icyball冰球樂團成軍13年，宣告將於5月2日 在臺北流行音樂中心舉辦《我很抱歉》演唱會。從50人的場地一路唱進可容納5000人的北流，Nelson熱情號召：「希望小可愛（歌迷名）看完可以笑到哭、哭到暈、唱到沒力，走出北流的時候，情緒被好好釋放，但心是滿的。」士捷耍起幽默：「用我們拖拉機的臉蛋，給你法拉利的聲音。」

冰球樂團憑藉新復古浪漫風潮作品席捲華語樂壇，成為各大音樂節與商演爭相邀約的團體，近期發行全新專輯《我很抱歉》，再度攻佔數位音樂榜，對他們來說，站上北流開唱極具指標意義，蒙率先喊話：「無論是50人還是50000人，我都會以500%的能量炸翻全場！」王則興奮說：「演出是最直接的能量交換，很期待能夠感受5000人場的能量，很期待5000人的大合唱。」

Nelson相當雀躍：「心情更多是期待與興奮，那種期待不是『終於到了』的興奮，而是很單純地想知道，如果把這幾年累積的東西、現在這個階段的我們，1次完整地放在5千個人面前，會發生什麼事。」士捷把自己保持初心：「在5000人的場地，以伍佰老師的能量，保持50人時的初衷。」

征戰過各式大小舞台，冰球樂團首度站上北流在歌單、規模都會有很多升級，蒙神秘表示：「升級的部分是秘密。」打趣形容觀看體驗「笑著笑著就哭了，哭著哭著就幸福了。」王承諾：「從場館大小到演出的編排、軟硬體設備、甚至到對自己的要求，都有各種層面上的升級，會加緊修煉，希望能在這樣的升級下仍能保持初心，並呈現最好的狀態給大家。」Nelson開始加強體能，確保能在整場演出中，維持專注與情緒的強度，士捷則選擇嘗試了「清酒」。

他們這次特別為「小可愛們」在1樓打造VIP區，Nelson賣力推薦：「1樓 VIP 區的小可愛，會收到專為這次演出準備的限定神秘小禮物，只在現場出現、之後不會再有，是長長軟軟有特別色的東西。走過看過不要錯過，錯過真的會後悔。」蒙認為此處會「特別幸福」；士捷浪漫告白：「特別的愛，給特別的你。」門票1月24日中午11時在遠大售票系統開賣。

icyball冰球樂團5月北流開唱。（何樂音樂提供）

