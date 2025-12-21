從58掉到52kg！吃「高鉀菜單」一個月，讓你徹底擺脫水腫身材

如果聚餐吃得比較油、平常又經常外食，身體就很容易處在水腫狀態。經常靠外食解決三餐的張小姐，為了讓身體不要再顯得虛胖，透過調整飲食內容，在一個月內從58公斤降到52公斤！重點就在於「補充高鉀食物」。

為什麼要補鉀？

外食口味偏重，容易讓鈉攝取過多，身體因此留住水分，看起來浮腫。增加鉀的攝取，有助於平衡體內鈉含量、幫助多餘水分代謝。

高鉀三餐安排方式

早餐：簡單補鉀

不需要花時間準備，早餐以兩根香蕉、一顆雞蛋加一杯牛奶為主。香蕉是常見的高鉀水果，搭配雞蛋與牛奶補充蛋白質，份量不大，但有飽足感。

午餐：高鉀搭配蛋白質

即使是外送，也能從食材下手。張小姐午餐會優先選擇蝦子、雞胸肉、牛肉或鰻魚這類同時含鉀、蛋白質較高的食物，不刻意節食，吃到約七分飽，避免過度油膩。

晚餐：以高鉀蔬菜為主

晚餐則偏清淡，常見搭配包括菠菜、空心菜或韭菜炒蛋，再配一碗清粥與半個饅頭。蔬菜份量多、油脂低，有助於調整飲食結構，也較不容易有負擔。

廣告 廣告

上班族減重不一定要勉強自己節食，外食或聚餐後，透過高鉀食物調整飲食內容，減少水腫狀況，身體狀態穩定後，體重變化也會隨之出現。

延伸閱讀

早餐空腹吃5種食物， 35歲媽咪健康瘦身11公斤！營養師親授溫和減脂菜單​

早餐吃對，半個月甩肉4公斤！45歲健康瘦身的「300大卡黃金公式」曝光​