從60→45kg！韓國YTR公開「2個飲控關鍵」做到絕對瘦，狂甩15公斤、3年沒復胖！
韓國時尚美妝YouTuber「JadeU 제이드유」不僅時常在頻道中分享穿搭與彩妝，也大方分享自己成功減下15公斤、維持三年不復胖的瘦身歷程。身高163公分的她，曾因靠吃東西舒壓體重飆升到60公斤，下半身肥胖更導致她身材比例失衡，因此只要衣服沒搭好就容易顯胖。後來她靠著自律飲食與穩定運動，成功從60公斤瘦到45公斤，重拾自信體態。
從壓力性暴食到自律生活，成功甩肉15公斤
JadeU回憶，高三那年因升學壓力大，唯一的放鬆方式就是吃東西，導致體重飆到60公斤。上大學後，看著周圍同學都在管理體態，想當模特兒的她卻因拍攝時被嫌「鏡頭上太臃腫」而受刺激，決心開始減肥。
起初她減了7公斤，並維持了一年時間，後來又花3個月成功再減8公斤，總共減去15公斤。更令人佩服的是，她至今仍穩定維持在45公斤，體態緊緻、氣色更好！以下是她分享的飲控及運動習慣，想要減肥的人趕快筆記起來！
飲食管理：17小時空腹＋有飽足感就放下筷子
JadeU的減重重點不在極端節食，而是透過「可持續的飲食習慣」調整。她強調兩個重點：
1.維持17小時空腹時間：飲食上她採用輕斷食法（間歇性斷食），每天只在7小時內進食，幫助身體啟動燃脂機制。
2.感覺飽就馬上停下：不強迫吃完，讓身體學會回應真正的飽足感。
另外她分享自己不喜歡固定的單一飲食，以及不喝酒（現在1個月約喝1-2次），平常一天吃兩餐（正餐），可以吃任何想吃的食物，但必須確保營養均衡，碳水、蛋白質、脂肪三者缺一不可。
她中午通常在12點到下午2點間進食，會選擇營養均衡的原型食物，也會吃冰鎮過的烤地瓜、無糖優格搭配水果與燕麥當點心；晚餐則在傍晚5點到7點之間吃，多以水果沙拉、或雞胸肉三明治這種含有高蛋白及蔬菜的輕食。她表示這樣的飲食方式讓她吃得清爽，隔天起床比較不用會負擔感。
運動習慣：皮拉提斯＋居家訓練打造線條感
她強調想要好身材，除了飲控之外也要搭配運動！JadeU最愛的運動是皮拉提斯，她認為這項運動能有效改善體態比例，不僅讓肩頸放鬆、腰線更明顯，也能練出自然優美的身形曲線，她還分享皮拉提斯對核心訓練也很有幫助，可讓整體線條更緊緻。
此外，她也會在家跟著影片做簡單訓練，例如國外爆紅的「Miley Cyrus瘦腿操」或YouTube上的30分鐘燃脂操。這些動作不需器材、隨時可做，非常適合忙碌上班族。
有氧運動部分，她會交替進行游泳與跑步。游泳是她認為瘦腿效果最明顯的運動，能在無負擔的狀態下消耗大量熱量。另外如果不想跑步時，她就會改成快走一萬步維持活動量。
減肥心法：與其比較，不如了解自己
JadeU坦言，減肥不只是外型改變，更是一段「認識自己」的過程。她建議在開始前先問問自己：「為什麼想減肥？理想的身材是什麼樣？」
只有清楚目標，才能找到適合自己的方法。她提醒，別盲目跟風或拿自己與他人比較，因為每個人體質與節奏不同，唯有找到「可長期堅持」的生活方式，才是維持不復胖的關鍵。
封面圖片來源：IG@thegreenrock_，YT@jadeuu
更多女人我最大報導
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
嘎嫂二伯激瘦7kg！居然不運動也能瘦？4招讓她「體重創人生新低」！
半年狂瘦7kg！58歲日本婦女不運動、不節食，只因改吃這些「減肥食物」瘦回年輕時的好身材！
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 17 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 17 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 20 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 21 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前
徐凱希自爆房東耍賴血淚史 遭嗆「你有證據嗎？」苦吞違約金
哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」。中時新聞網 ・ 16 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡壁如要鄭麗文2026「該讓就讓」 點柯文哲應選「這六都」
政治中心／徐詩詠報導針對民眾黨2026年縣市選戰布局是否會「藍白合」，前民眾黨立委蔡壁如今（17）日正式對國民黨主席鄭麗文公開喊話，不諱言國民黨「該讓就讓」。她點出全台 5 個關鍵戰區，包括新竹市、嘉義市，以及竹北市、彰化市、員林市。至於前民眾黨主席柯文哲，蔡壁如也認為他應該南下參選台南市長，並透露原因。民視 ・ 21 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 21 小時前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 18 小時前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大大氣系放鳥！地理系霸氣「補償350杯飲料」店家證實了
生活中心／周希雯報導鳳凰颱風前陣子襲台，1名自稱「台大大氣系」的網友，大膽預測「台北至少會放兩天颱風假」，還放話沒放的話「各請300份雞排+波霸奶茶」，翻車後他改口只發300份雞排、100份飲料，「真的沒錢了」。然而今（16）到了約定時間，本人卻遲遲未出現，直接放鳥現場等待領取的400人，一夕間引發民怨；沒想到地理系似乎看不下去，直接霸氣出手幫洗刷台大招牌，宣布明（17日）發350杯飲料，飲料店也現身留言證實，「是真的！學長已付清」。民視 ・ 1 天前
台大地理系校友送300杯手搖 身份線索曝光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布要發放300份雞排和100杯珍奶，沒想到卻臨時放鳥，如今又有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前