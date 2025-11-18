從60→45kg！韓國YTR公開「2個飲控關鍵」做到絕對瘦，狂甩15公斤、3年沒復胖！

collage0001

韓國時尚美妝YouTuber「JadeU 제이드유」不僅時常在頻道中分享穿搭與彩妝，也大方分享自己成功減下15公斤、維持三年不復胖的瘦身歷程。身高163公分的她，曾因靠吃東西舒壓體重飆升到60公斤，下半身肥胖更導致她身材比例失衡，因此只要衣服沒搭好就容易顯胖。後來她靠著自律飲食與穩定運動，成功從60公斤瘦到45公斤，重拾自信體態。

從壓力性暴食到自律生活，成功甩肉15公斤

JadeU回憶，高三那年因升學壓力大，唯一的放鬆方式就是吃東西，導致體重飆到60公斤。上大學後，看著周圍同學都在管理體態，想當模特兒的她卻因拍攝時被嫌「鏡頭上太臃腫」而受刺激，決心開始減肥。

起初她減了7公斤，並維持了一年時間，後來又花3個月成功再減8公斤，總共減去15公斤。更令人佩服的是，她至今仍穩定維持在45公斤，體態緊緻、氣色更好！以下是她分享的飲控及運動習慣，想要減肥的人趕快筆記起來！

飲食管理：17小時空腹＋有飽足感就放下筷子

JadeU的減重重點不在極端節食，而是透過「可持續的飲食習慣」調整。她強調兩個重點：

1.維持17小時空腹時間：飲食上她採用輕斷食法（間歇性斷食），每天只在7小時內進食，幫助身體啟動燃脂機制。

2.感覺飽就馬上停下：不強迫吃完，讓身體學會回應真正的飽足感。

另外她分享自己不喜歡固定的單一飲食，以及不喝酒（現在1個月約喝1-2次），平常一天吃兩餐（正餐），可以吃任何想吃的食物，但必須確保營養均衡，碳水、蛋白質、脂肪三者缺一不可。

她中午通常在12點到下午2點間進食，會選擇營養均衡的原型食物，也會吃冰鎮過的烤地瓜、無糖優格搭配水果與燕麥當點心；晚餐則在傍晚5點到7點之間吃，多以水果沙拉、或雞胸肉三明治這種含有高蛋白及蔬菜的輕食。她表示這樣的飲食方式讓她吃得清爽，隔天起床比較不用會負擔感。

運動習慣：皮拉提斯＋居家訓練打造線條感

她強調想要好身材，除了飲控之外也要搭配運動！JadeU最愛的運動是皮拉提斯，她認為這項運動能有效改善體態比例，不僅讓肩頸放鬆、腰線更明顯，也能練出自然優美的身形曲線，她還分享皮拉提斯對核心訓練也很有幫助，可讓整體線條更緊緻。

此外，她也會在家跟著影片做簡單訓練，例如國外爆紅的「Miley Cyrus瘦腿操」或YouTube上的30分鐘燃脂操。這些動作不需器材、隨時可做，非常適合忙碌上班族。

有氧運動部分，她會交替進行游泳與跑步。游泳是她認為瘦腿效果最明顯的運動，能在無負擔的狀態下消耗大量熱量。另外如果不想跑步時，她就會改成快走一萬步維持活動量。

減肥心法：與其比較，不如了解自己

JadeU坦言，減肥不只是外型改變，更是一段「認識自己」的過程。她建議在開始前先問問自己：「為什麼想減肥？理想的身材是什麼樣？」

只有清楚目標，才能找到適合自己的方法。她提醒，別盲目跟風或拿自己與他人比較，因為每個人體質與節奏不同，唯有找到「可長期堅持」的生活方式，才是維持不復胖的關鍵。

封面圖片來源：IG@thegreenrock_，YT@jadeuu

