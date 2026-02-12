從7寶媽變8寶媽？超過這次數就是「過度生產」，風險不只在媽媽
親子網紅「林叨囝仔」擁有 7 名子女，近日再度被網友目擊現身醫院產檢候診區，手中疑似拿著孕婦健康手冊，引發外界揣測是否即將升格為「8 寶媽」。消息曝光後，網路上祝福聲與討論聲並存，也讓不少人開始關注一個較少被公開討論的問題——多次生產，是否會對媽媽的健康帶來額外風險？
事實上，從醫學角度來看，當女性生產次數達 5 次以上，即被歸類為「過度生產」（高產次，Grand Multiparity），在臨床上屬於高危險妊娠族群。若再合併高齡、短時間內頻繁懷孕，或同時為多胞胎妊娠，對母體與胎兒所承受的生理負荷都會明顯增加。
什麼是「過度生產」？
所謂「過度生產」，通常指一名女性曾生產 5 次或以上。隨著懷孕與分娩次數增加，子宮需反覆承受擴張與收縮，媽媽的代謝壓力、營養消耗及器官負荷也會逐步累積，因此在臨床上被列為需要密切追蹤與特別留意的高風險族群。
雖然「高危險妊娠」並不代表一定會發生意外，但確實需要更高頻率的產前檢查與更完整的醫療資源介入，才能將風險降到最低，確保母嬰安全。
高產次的4大風險
根據國內外衛教資料，高產次婦女最常見的風險之一為產後大出血。由於子宮肌肉在多次懷孕後可能出現「子宮收縮乏力」，產後無法有效止血，出血風險顯著高於一般產婦。此外，懷孕次數增加也會提高胎盤異常的發生機率，包括前置胎盤（胎盤位置過低遮住子宮頸）及胎盤早期剝離，這些狀況都可能在生產過程中危及母嬰安全。
在妊娠併發症方面，高產次婦女也較容易出現妊娠高血壓、子癲前症與妊娠糖尿病。若曾有剖腹產史，隨著生產次數增加，子宮疤痕處在分娩過程中發生子宮破裂的風險也會相對提高。長期研究更發現，極高產次的女性，未來罹患心血管疾病、代謝症候群，甚至失智症的風險，可能較一般女性來得高。
寶寶早產與低體重的風險升高
除了母體風險外，過度生產對胎兒與新生兒也可能帶來影響。由於母體營養儲備不足，或子宮環境隨著多次懷孕而改變，早產與低出生體重的機率明顯上升。
另一方面，子宮與腹壁在多次懷孕後變得較為鬆弛，胎兒在子宮內的轉動空間增加，也較容易出現胎位不正（如臀位、橫位），不僅提高自然產難度，也可能增加剖腹產的需求。
依照醫學定義，分娩時年滿 35 歲即屬高齡產婦。以染色體異常為例，35 歲孕婦懷有唐氏症胎兒的機率約為 1/365，40 歲則上升至約 1/109。台灣健保也因此針對 34 歲以上孕婦補助羊膜穿刺檢查，以協助提早評估風險。相對地，低於 20 歲的低齡產婦同樣被列為高危險族群，較容易出現早產、貧血與營養不良等問題，顯示無論年齡過大或過小，都會增加妊娠風險。
雖然生育選擇終究回歸個人與家庭；但從醫學角度來看，了解風險、做好準備，永遠比忽視風險更重要。
更多造咖報導
七寶媽「林叨囝仔」又懷孕？昔爭議「草叢處理生理需求」還拍成影片
7寶媽「林叨囝仔」疑似又懷孕成8寶媽？昔因6大爭議被封殺
其他人也在看
只請7天產假反而惡化夫妻關係！爸爸延長育嬰假，媽媽的育兒焦慮降低25%
當父親不再只是「幾天陪產就回職場」，母親的育兒壓力、夫妻分工衝突，甚至女性的職涯發展，都出現明顯改善。
Rosé也是水瓶女！迎來29歲生日 BLACKPINK全員洗版！Jennie、Lisa、Jisoo和這位深夜告白「11年友情」逼哭粉絲
最先引爆話題的是Jisoo轉發Rosé照片，寫下「my sooyaaaa」，還附上愛心符號。畫面中兩人後台自拍，穿著表演服貼臉合照，Jisoo對鏡頭俏皮眨眼，Rosé則嘟嘴入鏡，完全是熟到不能再熟的默契。接著Lisa也發出與Rosé的合照，甜喊「HBD to my no.1 girl」，更寫下Love you Rosé，...
看不出年齡的秘密！用克蘭詩精華粉底、DARPHIN緊塑修護霜、DIOR透亮水凝露打造「澎潤、緊緻、透亮」巔峰膚況
克蘭詩 黃金雙萃精華粉底液底妝迎來劃時代變革！今年克蘭詩把抗老經典【黃金雙萃精華】雙管雙萃科技與傳奇抗老成分首度應用於底妝，有別於市面上精華混入粉底的產品，雙管設計確保每次按壓都能瞬時激活高效成分，更成功穩定兩大極難共存的抗老關鍵「木瓜煥亮酵素」與「膠原雙...
最好的情人節禮物？ 醫：全程戴套與定期篩檢
當浪漫的西洋情人節遇上熱鬧的農曆春節，相信許多民眾已規劃好約會及返鄉出遊的行程，在享受甜蜜與歡樂的雙節氣氛之際，台北市立聯合醫院昆明防治中心十二日提醒，最好的情人節禮物不是名牌或大餐，而是「全程戴套」的責任與「定期篩檢」的安心，守護彼此健康，讓愛在馬年「馬上幸福又可靠」。愛滋病毒透過血液或體液（精液、陰道分泌物等）接觸黏膜或皮膚傷口而傳染，主要傳染途徑為不安全性行為、血液與母子垂直傳染。截至一一四年十二月底，台北巿累計通報感染人數達近七千人。值得注意的是，一一四年新增通報一一七人，較去年同期微幅上升百分之九‧三四，其中感染危險因子仍以性行為為主（占百分之九十六‧五六）。昆明防治中心指出，進一步分析感染者年齡，以二十五歲至三十四歲居冠（占百分之四十四‧一）；其次是三十五歲至 ...
先弒親再屠校！加拿大校園槍擊案動機浮現：出現警訊時沒人接住他
警方目前仍未對犯案動機下定論，但已將 Jess 的心理健康狀況、家庭關係與長期社會孤立列為重點調查方向。
隱私漏洞！他浴室裝「１物」洗澡全被鄰居看光光，網友嚇：燈一開就像皮影戲
許多民眾會在浴室或私人空間安裝窗簾或百葉窗，希望能維護個人隱私。然而，近日一名網友意外發現，對面住戶家中的百葉窗設計存在隱私漏洞，從高處角度仍能清楚看見室內情況，讓他感到震驚並陷入該如何善意提醒鄰居的
把「春天的味道」穿在身上！2026必收3款「少女感粉嫩香」：是初綻櫻花、清透茶韻，也是最浪漫的義式甜點
歐舒丹：當白茶遇到粉櫻的幸運邂逅如果說春天的清晨有形狀，那一定就是歐舒丹的限量「白茶櫻花淡香水」！它聰明地用白茶的細緻純淨中和了櫻花的明亮柔美，噴上的瞬間，像是春風拂過滿開的櫻花林，清新卻不顯得過於矯情~隨之而來的茶韻讓感官瞬間舒心自在，最後留下的金木基調...
2026日本郵局國際包裹最新攻略：EAD電子報關、新制運費、寄件限制與流程詳解
到日本玩東西太多，想先寄點回家，或是想把當地明信片寄給遠方的親朋好友？這時找日本郵局準沒錯～然而國際郵件規定不斷更新，如寄送包裹必填的「EAD電子報關」，以及最新的運費調整，搞懂這些眉角變得前所未有的重要！ LIVE JAPAN整理了2025年日本郵局國際寄件的最新、最實用攻略！從信件、明信片到各種包裹的詳細費用、尺寸限制，到如何操作電腦版／手機版的「國際郵件我的頁面服務」進行電子報關，甚至連郵局內常見的實用單字和會話都一次掌握。從此告別包裹卡關的窘境，輕鬆將心意與戰利品寄回台灣或其他國家！
《大濛》9m88 滑雪穿整套香奈兒、氣場封神！換上運動風也俐落時髦、這單品激推必收
如果以為9m88只適合高級精品路線，那就太小看她了，這次攜手lululemon，完美示範什麼叫做「舒服也能很有型」。全新推出的 EasyFive™ 休閒長褲系列，以運動員思維為核心設計，把機能與都會感融合得剛剛好。採用 Utilitech™ 科技面料，主打輕柔彈性，穿起來不僅舒適，還能維持...
7寶媽爆迎第8胎！私下「超扯6大行徑」全起底
娛樂中心／綜合報導網紅7寶媽「林叨囝仔」日前遭網友目擊手拿媽媽手冊、現身醫院候診區，隨後有關她「已升格8寶媽」的消息在社群平台瘋傳。不少網友再度回憶起她曾承認自己唯一的專長就是「生小孩」，話題再度引發熱議。實際上，近年來有關她的爭議一樁接一樁，除了歧視資源班被網友炎上外，她過去種種超扯的言行舉止如今也再度被網友掀出並引發討論。
【Threads上紅什麼】SEVENTEEN變身藍色小精靈攻陷7-11！粉絲狂掃甜點、購物袋...8款聯名商品
韓國大勢男團SEVENTEEN近期話題不斷，除了音樂作品橫掃全球，這次更與經典卡通角色「藍色小精靈」展開超萌跨界聯名！全系列商品正式於全台7-11獨家登場，從甜點、麵包到生活雜貨共計八款商品，更推出多達30款隨機貼紙供克拉們收藏，讓粉絲紛紛
金管會修正強制險給付標準 保額提高至300萬
金管會今天晚間預告修正「強制汽車責任保險給付標準」，提高保險金額至300萬元，以強化交通事故受害人之基本保障。金管會說明，自去（114）年5月起外界陸續反映，強制車險保險金額自101年調升為200萬元至今，已逾13年未調整；隨著物價與通膨指數逐年增加，建議強制車險保額亦應適時檢討調高保額，以減輕交通
女性更年期不是衰退，而是「反向青春期」！專家曝：用對調理方法，身體會更有力量
過去談到更年期，常見說法多半偏向負面，例如新陳代謝變慢、容易發胖、失眠、情緒起伏、骨質疏鬆、記憶力下降等。不過，史丹佛大學女性健康專家Stacy Sims博士提出不同看法。她認為，這些變化未必全是更年期本身造成，而是許多女性仍沿用二、三十歲時的生活與運動方式，來面對已經改變的荷爾蒙系統。當身體機制不同，卻沒有調整策略，才會讓人感到失控。
嘉義好文青 桃城市區「台版小京都」一日散步！穿和服拍美照、昭和老屋下午茶感受時光流動
2026 年的嘉義市，早已從「雞肉飯故鄉」華麗變身為最具質感的「台版小京都」！這座擁有 300 年歷史的桃城，近年來將無數日治時期的老建築注入新生命，從充滿木質香氣的美術館到隱身公園裡的昭和神社辦公室，處處散發著恬靜的京都既視感。今年春節，不妨慢下腳步，來一場優雅的市區一日散步。在老屋裡品味下午茶，穿上和服穿梭在日式官舍群，最後再用一碗傳承數十年的火雞肉飯結尾。
宜蘭冬山這樣玩 賞燈會、走步道、摸萌寵！一日遊行程這樣排
想找台北近郊的走春勝地？來宜蘭就對了！「2026冬山舊河港燈節」點亮舊河港，為冬山夜晚增添一抹奇幻色彩。冬山河生態綠舟，搭乘神祕水道的小船感受「台版下龍灣」的幽靜；前往新寮瀑布步道，在森林芬多精中洗滌身心。前往星夢森林劇場近距離感受萌寵們的熱情，到梅花湖騎乘超萌的波利電動腳踏車環湖，吹著微風欣賞湖光山色，情侶出遊、親子之旅都能玩得超盡興！
不要亂插拔！使用USB隨身碟「４動作」其實超NG，做錯恐讓檔案消失或中毒
隨著數位時代來臨，USB隨身碟已成為現代人不可或缺的資料儲存工具，輕巧便利的特性讓它廣受上班族喜愛。然而，隨身碟使用起來雖然簡單，卻潛藏著許多容易被忽視的風險。國外科技媒體近日揭開４個常見的USB隨身
堅持不摘紀念頭盔！烏克蘭選手冬奧遭判失格
[NOWnews今日新聞]烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇（VladyslavHeraskevych），由於堅持要佩戴印有在俄烏戰爭期間喪生的運動員照片的紀念頭盔參賽，遭到奧運委員會判定失格，不得參加米...
七寶媽爆又懷孕！昔自爆「每週激戰3次」：一直生到更年期
娛樂中心／周希雯報導網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」因7寶媽身分走紅，不過近年多次爆出爭議，2024年遭各界切割後、轉往中國社群發展，但人氣大不如前；沒想到近日被目擊拿媽媽手冊現身醫院候診區，一夕間引發猜測是否升格成8寶媽。不過，7寶媽其實曾上節目分享，打算繼續生到45歲更年期，還自爆和老公每週激戰3次，令全場聽了超訝異。
中職／樂天桃猿公布8大主題日！動紫趴為上半季收尾
中職／樂天桃猿公布8大主題日！動紫趴為上半季收尾
福八成功取像國內外5城市入鏡 清晰度、訊噪優於原設計
太空中心（TASA）11日展示福衛八號第一波影像成果，範圍涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、與日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等國內外5座城市。影像清晰度（MTF）與訊噪比（SNR），皆優於原始設計，確認福八齊柏林衛星順利達成、並超越了預定任務，總算在過年前向國人報喜。