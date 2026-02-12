從7寶媽變8寶媽？超過這次數就是「過度生產」，風險不只在媽媽





親子網紅「林叨囝仔」擁有 7 名子女，近日再度被網友目擊現身醫院產檢候診區，手中疑似拿著孕婦健康手冊，引發外界揣測是否即將升格為「8 寶媽」。消息曝光後，網路上祝福聲與討論聲並存，也讓不少人開始關注一個較少被公開討論的問題——多次生產，是否會對媽媽的健康帶來額外風險？

事實上，從醫學角度來看，當女性生產次數達 5 次以上，即被歸類為「過度生產」（高產次，Grand Multiparity），在臨床上屬於高危險妊娠族群。若再合併高齡、短時間內頻繁懷孕，或同時為多胞胎妊娠，對母體與胎兒所承受的生理負荷都會明顯增加。

什麼是「過度生產」？

所謂「過度生產」，通常指一名女性曾生產 5 次或以上。隨著懷孕與分娩次數增加，子宮需反覆承受擴張與收縮，媽媽的代謝壓力、營養消耗及器官負荷也會逐步累積，因此在臨床上被列為需要密切追蹤與特別留意的高風險族群。



雖然「高危險妊娠」並不代表一定會發生意外，但確實需要更高頻率的產前檢查與更完整的醫療資源介入，才能將風險降到最低，確保母嬰安全。

高產次的4大風險

根據國內外衛教資料，高產次婦女最常見的風險之一為產後大出血。由於子宮肌肉在多次懷孕後可能出現「子宮收縮乏力」，產後無法有效止血，出血風險顯著高於一般產婦。此外，懷孕次數增加也會提高胎盤異常的發生機率，包括前置胎盤（胎盤位置過低遮住子宮頸）及胎盤早期剝離，這些狀況都可能在生產過程中危及母嬰安全。

在妊娠併發症方面，高產次婦女也較容易出現妊娠高血壓、子癲前症與妊娠糖尿病。若曾有剖腹產史，隨著生產次數增加，子宮疤痕處在分娩過程中發生子宮破裂的風險也會相對提高。長期研究更發現，極高產次的女性，未來罹患心血管疾病、代謝症候群，甚至失智症的風險，可能較一般女性來得高。

寶寶早產與低體重的風險升高

除了母體風險外，過度生產對胎兒與新生兒也可能帶來影響。由於母體營養儲備不足，或子宮環境隨著多次懷孕而改變，早產與低出生體重的機率明顯上升。

另一方面，子宮與腹壁在多次懷孕後變得較為鬆弛，胎兒在子宮內的轉動空間增加，也較容易出現胎位不正（如臀位、橫位），不僅提高自然產難度，也可能增加剖腹產的需求。

依照醫學定義，分娩時年滿 35 歲即屬高齡產婦。以染色體異常為例，35 歲孕婦懷有唐氏症胎兒的機率約為 1/365，40 歲則上升至約 1/109。台灣健保也因此針對 34 歲以上孕婦補助羊膜穿刺檢查，以協助提早評估風險。相對地，低於 20 歲的低齡產婦同樣被列為高危險族群，較容易出現早產、貧血與營養不良等問題，顯示無論年齡過大或過小，都會增加妊娠風險。

雖然生育選擇終究回歸個人與家庭；但從醫學角度來看，了解風險、做好準備，永遠比忽視風險更重要。

