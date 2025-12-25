從72歲忙到82歲 雪山三六九山莊廠商不幹了 建築師嘆：10年換來一場空

雪山三六九山莊完工之日遙遙無期，同時也是資深山友的建築師吳夏雄感嘆，忙了10年卻換來一場空。（圖／內政部國家公園署提供）

時常攀登雪山、聖稜線的山友們，對於「三六九山莊」絕對不陌生，是與玉山排雲山莊、奇萊天池山莊齊名的高山山莊。三六九山莊數年前宣布改建，原定明年9月底完工，如今卻出現變數，廠商提出履約調解，導致無限期延後，參與改建工程的建築師，同時也是資深山友的吳夏雄在臉書發文感嘆，10年來的付出換來了一場空。

吳夏雄在臉書發文「不平安的聖善夜」，他表示自己原本預定跟布農族朋友過聖誕，卻突然接到通知，緊急到台北公共工程委員會開會，原來是三六九山莊的承包營造商提出履約爭議，要求工程會調解。

廣告 廣告

吳夏雄說工程發包已經4年了，目前卻只完成臨時運輸單軌車道工程，廠商屢次提出高山工地，施工環境嚴峻，颱風、地震、高寒低溫無法施工；建築材料量體大運輸困難，建築結構設計過度，要求降低標準變更設計等等不合理之要求，以致無法施工並提出解除工程合約。

吳夏雄說，這項工程公開招標，各項設計圖說及施工環境早已公開透明，廠商得標後應依合約及投標企畫書施作，卻屢屢在過程中提出不合理要求，如今提出爭議調解，顯然己無繼續施工之誠意，山莊工程之完竣，也將遙遙無期。他感嘆，三六九山莊興建工程從規劃、設計至今已經整整10年，從他72歲忙到現在82歲，如果就此停工，10年來的付出就是一場空，一想起此事，就讓他不勝唏噓。

三六九山莊海拔3150公尺，110年10月重建開工，總床位數為120床，工程總經費1億2000萬元，預定115年9月底完工，過程中卻傳出業者砍伐近千棵天然林興建運輸軌道，遭監察委員田秋堇申請自動調查，如今又因廠商提出履約調解，恐導致完工日期再往後延長。國家公園署表示，理解施工艱辛，針對施工環境嚴峻，涉及颱風、地震、嚴寒低溫等無法施工障礙，因此皆依據契約規定確實核予「扣除工期」，依實際狀況分擔廠商施工風險。如今進入履約爭議調解程序，只能想辦法在合理法律框架下尋求最優解。

更多中時新聞網報導

康康《紅白歌合戰》對決許志豪

明年3大疫苗新政 銀髮最受惠

名古屋亞運》女子拳擊取消57公斤級 林郁婷、吳詩儀拚搶60公斤級