從84億加碼到157億 台中最大BOT市立醫院今天開幕

台中市市立老人復健綜合醫院是台中市首座市立醫院，耗資逾157億，今天正式開幕。

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市市立老人復健綜合醫院是台中市首座市立醫院，今(6)天正式開幕，衛生福利部長石崇良到慶慶賀，讚許該院在台灣今年邁入超高齡社會時刻，具有指標標意義，符合長照3.0的大方向。市長盧秀燕也到場慶賀，表示這將是代表台中的新里程碑，院方也承諾負守護市民健康的責任。

石崇良表示，台灣今年邁入超高齡社會，衛福部有三大任務：一 、明年推出長照3.0，醫院與社區融合共同推動健康促進，高齡長者能夠健康在地老化；二、醫療與長照的無線接軌，不只扮演醫療，也要深入社區長照服務，強化中間接合急性後期照顧，減少長期失能；三、在地終老，居家安寧。

石崇良說，台中市立醫院肩負醫療與長照的服務，特別著重在急性後期照顧，讓醫院不只是冰冷的病房，而能走向社區仿家的設計，很快得到復健復能快速回到社區。

石崇良也說，中市醫也看到智慧醫療，導入AI協助，解決人力短缺及個人化醫療精準照顧，相信會成為台灣面對高齡化醫療轉型的典範，帶動台灣醫療的轉型。

盧秀燕指出，該院採取BOT方式由中國醫藥大學投資興建、營運，總投資金額從84億到超過157億元，是台中市目前為止最大的BOT案，為台中打造醫養合一、智慧綠能的新型醫療體系。

中醫大醫療體系董事長蔡長海則說，市立醫院在3年內動工、營運，信守承諾完工啟用，不只花上157億，加上新購醫設備已經超過161億，但聽到石部長的讚許與支持就放心了。

中市醫位於北屯區太原路，園區佔地4.88公頃，北院區以急重症醫療、急性後期醫療為主體，隔著太原路延伸到南院區以長期照護及社區服務為主，自9月營運以來，門診量突破3萬5000人次、心導管手術突破160例、手術總量累計超過800例，配置十大醫療中心，以「救腦、救心、救急、救命」為核心，提供醫療中心等級的醫療服務。

台中市立醫院今天開幕典禮，石崇良部長、台中市長盧秀燕、中醫大醫療體系董事長蔡長海院出席慶賀。

石崇良到慶慶賀，讚許該院在台灣今年邁入超高齡社會時刻，具有指標標意義，符合長照3.0的大方向。(記者蔡淑媛攝)

盧秀燕指出，該院採取BOT方式由中醫大投資興建、營運，總投資金額從84億到超過157億元，是台中市目前為止最大的BOT案。(記者蔡淑媛攝)

