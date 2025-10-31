從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！

從85kg→55k驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！

想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變好！想在減肥路上少走冤枉路，快筆記下來。

韓妞瘦30公斤祕訣1：改變進食順序

宥真最關鍵的瘦身習慣就是「吃的順序」！每餐一定先吃蔬菜→再吃蛋白質→最後才碰澱粉。她說這能穩定血糖、避免暴食。若要吃炸雞或油膩食物，她也會先用紙巾吸油，餐後再散步20～30分鐘，幫助血糖代謝。醫師指出，這樣能延緩胰島素分泌、減少脂肪囤積，是「最溫和但持久」的瘦身法。

韓妞瘦30公斤祕訣2：食量減半但不節食

廣告 廣告

她從不戒可樂、也不拒炸雞，因為「奪走吃東西的快樂，減肥撐不久！」她採「食量減半」原則，保留10天放縱日，其餘時間以原型食物為主。這樣既能穩定代謝，又能維持心理滿足感。想學她變瘦不反彈，與其少吃一切，不如學會吃得剛剛好！





韓妞瘦30公斤祕訣3：每天空腹間歇運動

宥真強調：「運動不在多，在於燃脂效率！」她每天早上空腹做30分鐘間歇快走＋跑步，分三組進行。

1️⃣ 5分鐘快走熱身（速率5.5）

2️⃣ 1分半快走（速率6.5）

3️⃣ 2分鐘跑步（速率9～10）

4️⃣ 1分半慢走調呼吸（速率3）

韓妞瘦30公斤祕訣4：每天刮痧按摩不鬆垮

她不只瘦，連皮膚都緊實到不行！秘訣就是每天洗完澡後用刮痧板順著腿、手臂按摩，幫助循環、排水腫。這樣不僅線條更明顯，也能預防減肥後皮膚鬆垮。她說：「按摩真的比你想的有效，身體會變得更輕盈！」

改變吃飯順序真的能瘦？醫師這樣說

根據國外Dr. Louis Aronne團隊研究指出,，進食順序確實影響血糖曲線。先吃蔬菜能延緩澱粉吸收，降低胰島素分泌峰值，進而抑制脂肪形成。若再搭配飯後散步或輕運動，脂肪燃燒效率會翻倍！所以「光改吃飯順序」就能變瘦，是真的有科學根據的。

封面&內文圖片來源：IG@zinga.173

更多女人我最大報導

姜素拉從72→48kg！靠「烏龜頸矯正＋瘦身習慣」維持神體態，網狂讚：這才是健康名品身材！

ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖

只靠深蹲就能瘦？編輯親測一個月激瘦4公斤！不節食照常吃，褲子尺寸秒從L→S！



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章