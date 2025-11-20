從A到C槽的距離！電腦磁碟槽命名藏歷史「為何電腦從C槽開始」 網友感嘆：那是我們的DOS年代

你知道電腦為什麼從C槽開始嗎？這些軟碟是老電腦人的青春回憶。（示意圖／Pixabay）

「電腦C槽其實是排第三？那A、B去哪了？」一名網友的疑問，瞬間勾出網友滿滿回憶殺。原來C槽背後藏著一整段「軟碟才是主流」的電腦史，讓不少人直呼：「這是我們這一代的時代眼淚！」

這名網友近日在PTT發問：「C是英文字母的第三個，為什麼電腦的系統槽預設就是C槽，不是從A或B開始？」這個看似隨口一問的問題，意外釣出大批資深使用者回憶過去電腦磁碟機的年代。

不少網友秒答：「因為A槽以前是5.25吋軟碟機，B槽是3.5吋軟碟機」、「老電腦雙軟碟機配置是標配，一台給讀，一台給寫」、「A跟B槽可是有歷史定位，誰敢動！」還有人幽默表示：「給AB槽留個牌位有什麼錯？」

留言區秒變懷舊交流區，不少長輩級網友大嘆：「哭了，我真的老了」、「這根本是電腦課的考古題」、「年輕人已經不知道軟碟長什麼樣」、「我們那年代，C槽還要先格式化！」

也有網友補充知識點，指出在DOS作業系統盛行的年代，A與B槽被預留給軟碟機使用，因當時硬碟尚未普及，許多作業與資料存取都需靠軟碟執行。尤其在雙軟碟機流行的時期，系統多半會將5.25吋與3.5吋各佔一槽。直到硬碟正式成為主流儲存裝置，作業系統便從C槽開始配置，沿用至今。

也因此，雖然現代電腦幾乎不再配備軟碟機，但這樣的槽位命名慣例仍被保留下來。對習慣使用硬碟與雲端的年輕一代而言，C槽只是系統磁碟的代名詞；但對某些人來說，A與B的缺席，卻代表著一段消逝的科技記憶。「你問C槽為什麼不是A槽，其實問的是：我們還記得那段電腦起步的時光嗎？」有網友這麼感性地總結，讓人會心一笑，也有些許鼻酸。

