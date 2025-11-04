從AI儲存格到無障礙友善 iTake默默打造智慧社區永續典範

▲ iTake格新智能推出無障礙友善功能，讓行動不便者也能享受科技所帶來的便利。

【記者 吳勝峯／台北 報導】在科技高速演進的時代，智慧設備的價值不僅來自於功能創新，更在於是否能真正貼近人心。社區智取櫃領導品牌 iTake（格新智能股份有限公司）延伸雲端AI演算法，推出「無障礙友善服務」，讓行動不便的用戶也能輕鬆取件，不僅解決了網購包裹管理的痛點，更打造出平等、友善、充滿溫度的住宅典範，實現「永續ESG」的智慧社區願景。

一個剛剛好的高度，傳達出人工智慧的溫度

走進位於新北市的「海洋都心3」社區，iTake智取櫃的無障礙設計，成為社區裡一道溫暖的風景。對於身障住戶林先生而言，這個細節帶來的感受格外深刻。「過去領取包裹總是有些忐忑，不是擔心櫃子太高搆不著，就是怕輪椅卡在櫃前動彈不得。」海洋都心3的身障住戶林先生指著 iTake智取櫃，眼神裡充滿肯定地說：「但iTake推出的無障礙友善設計，只要在LINE完成設定，AI就能雲端規劃符合取件高度的儲格，即便坐在輪椅，伸手就能輕鬆拿到包裹。iTake第3代社區智取櫃，讓我覺得自己被尊重，跟社區的其他住戶一樣被平等的對待。」

林先生的感受，正是iTake設計理念的具體實踐。iTake 格新智能公司表示：「我們始終相信，科技的本質是服務於人。因此，公司非常重視消費者的實際體驗，每一項功能設計都必須從使用者的角度出發進行深度考量。為了實現『各種身份與年齡的使用者都能無礙使用』這個目標，我們在產品規劃初期，就將無障礙功能列為不可或缺的標準配備，而非事後的附加選配。」

科技與永續並進：AI生成式儲存格與MIT原廠設計

iTake的溫暖，源自於堅實的創新技術底蘊。作為擁有台灣、日本、歐盟及中國大陸等多地國際AI智取儲格運算專利的領導品牌，iTake從產品設計初始，便將永續ESG概念深植其中。其核心技術「AI生成式儲存格」，能透過專利演算法，即時根據包裹尺寸智慧調度、合併儲存空間，如同擁有思考能力般，彈性收納大小不一的包裹，大幅提升空間使用效率。智慧櫃技術的進步不僅在於硬體結構與AI運算，更關鍵在於如何讓每一位使用者都能被科技所照顧。此次「無障礙友善功能」的開啟，象徵智慧社區服務正式邁入「包容式AI設計（Inclusive AI Design）」的新階段。

iTake第3代智取技術，不僅為現今普及的電商智取店所引用，更推入全台各地社區，品牌建商也紛紛指名配置納入建案標準配備，從根源解決管理室包裹堆積如山、人力不足與空間有限的長久困境。從社區智取櫃、低溫智取櫃到建案標配的信箱智取櫃，iTake全系列產品皆由台灣原廠研發設計，確保從技術到服務的每一環節，都能符合在地需求並實現永續營運的目標。

從功能到心念：iTake的「全方位友善」服務哲學

iTake 品牌承諾的核心，是一套貫穿產品與服務的「全方位友善」哲學。這份為人著想的初心，具體體現在七大關鍵設計中：以 「生成式儲格」 實現彈性適應包裹的尺寸友善；透過直覺的 「LINE終端介面」 達成銀髮族也能輕鬆上手的操作友善；藉由 「物聯網免插電」 技術，為社區帶來無需施工破路的安裝友善；其核心的 「智慧選格運算」，更是主動落實無障礙友善的關鍵，能優先為需求者分配最適格位。

同時，這份友善更向外延伸至環境與社會責任：「免插電技術」 大幅降低能耗，體現了環境友善的承諾；為管理端打造的 「雲端控制台」，實現了高效透明的治理友善；而嚴謹的 「OTP機制」，則堅守了每一位用戶的隱私友善。iTake 證明了，科技的真正價值，在於將冰冷的參數，轉化為無所不在的溫暖理解。

iTake將於 2025年11月26日（三）大台南會展中心舉辦產品說明會，誠摯邀請建設公司報名參加，現場感受 iTake 第3代智取櫃的各項功能與操作，同場亦將展示「智慧醫療照護」、「送餐機器人」及「系統保全與充電管理」等設備及服務，完整呈現未來社區的友善生活藍圖。