從AI到AR 台新新光打造全齡生活藍圖

金融科技重新定義人未來生活新樣貌，台新新光金控盛大參與台北國際金融博覽會，今年以「台新新光 未來金融城市智慧前行，一同邁向未來式」為主軸，展現科技與金融結合的創新應用，現場規劃「金融防詐」、「退休理財」以及「永續金融」三大主題，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

副總統蕭美琴於9日出席金博會時，特別參觀台新新光金控展區，由新光人壽董事長魏寶生陪同導覽。魏寶生向蕭美琴介紹展區設計理念與AR理財體驗區特色，並說明金融機構如何運用科技創新推動智慧金融與永續發展，同時強化金融安全與提升民眾理財體驗。

「退休理財展區」讓參與者配戴AR眼鏡進入虛實整合的理財世界，完成從資產配置到答題闖關的多重任務，想像退休生活的多樣可能。展區亦設計觸控互動遊戲「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」，讓民眾在遊戲中學習如何規劃資產與信託，將抽象理財轉化為可感知、可體驗的實際行動。

「退休理財展區」與彤鳥社企合作設計「財富守門員-防詐桌遊」，透過真實案例與遊戲機制，讓民眾在趣味中學習防詐知識。現場並展示可即時偵測異常操作的「AI智能辨識ATM」，當使用者符合特定交易情境時，系統會主動以文字或語音提醒，提前預防詐騙風險，展現智慧科技守護資產的應用。

民眾也可親身體驗「聯防機制體驗」與「165防詐挑戰」等觸控互動遊戲，從不同場景了解防詐機制的運作原理，強化全民防詐意識，實現科技金融的溫度與安全。