從AI發錢到商家收錢！奧丁丁OwlPay補齊x402商務拼圖

[Newtalk新聞] 以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc.（納斯達克股票代號：OWLS）宣布將整合美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 推出的 x402 開放協議，全面佈局 AI 代理支付生態系。該協議賦予 AI 代理人（AI Agent）在網路環境中自主發動付款，透過整合奧丁丁開發的 OwlPay 穩定幣結帳（OwlPay Stablecoin Checkout）服務 ，奧丁丁將為全球商家提供這波 AI 商業浪潮中，最關鍵的收款與清算基礎建設。

隨著 AI 技術從過去被動的聊天機器人，進化為能主動執行複雜任務的「代理人」（Active Agents），數位經濟亟需一套統一的金融架構。雖然 x402 協議賦予了 AI 代理人「發送款項」的能力，但目前市場上仍缺乏一套合規且標準化的機制，讓實體企業能夠安全地「接收」這些款項。

奧丁丁表示，透過 OwlPay 穩定幣結帳服務補足此一市場缺口，該服務能在嚴謹的合規框架下，驗證由 AI 發起的支付請求，並能即時以穩定幣或法幣與商家進行資金結算。

簡言之，若將 x402 視為賦予 AI 代理的「數位錢包」，奧丁丁則是為商家建構了對應的「數位收銀機」。缺乏這座營運橋樑，「代理人商務（Agentic Commerce）」將難以實現規模化發展。

試想以下商業情景，一家咖啡烘焙商在凌晨兩點收到訂單，訂單客戶並非咖啡店經理，而是咖啡店的 AI 代理偵測到庫存過低後自動發起的採購。透過 x402 協議，AI 代理自主發起交易，奧丁丁的解決方案則可即時依據商家預設的交易參數進行驗證並完成結算。整個流程幾乎不需人工介入，就能將數位指令轉化為商家可認列的實質營收。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「AI 代理商務前景能否兌現，在於我們能否打通『數位指令』到『實體交易』的最後一哩路。x402 協議提供了讓 AI 代理發起付款的通用語言，而 OwlPay 則補足了企業端不可或缺的合規結帳與清算層。我們正努力將 AI 的購買力，轉化為商家帳面上真正的獲利 。」

Coinbase 業務發展副總裁 Dan Kim 表示：「x402 的願景是建構一個讓價值能像資訊般自由流動的網路。為了讓生態系蓬勃成長，開放協議必須與現實世界的商業基礎建設接軌。我們很高興看到像奧丁丁這樣的開發者正積極採用此協議，將 AI 代理的應用範疇從單純的資訊瀏覽，推升至具備實質交易能力的全新階段。」

過去一年，由 AI 驅動導流至美國零售網站的流量暴增逾 4,700% 。根據麥肯錫（McKinsey） 估計，隨著自動化購物與支付流程融入日常，這場向「AI 代理商務」轉型的浪潮，預計在 2030 年前可為美國 B2C 零售產業創造高達 1 兆美元的產值，其全球市場商機預計更上看 3 至 5 兆美元 。

奧丁丁表示，若要承接如此龐大的交易量體，「信任」與「合規」將是成功的關鍵。奧丁丁已建立成熟的合規與執照佈局，目前已取得美國 39 州的資金支付執照（Money Transmitter License；現可於 40 州進行資金支付業務）、歐洲虛擬資產服務業者（VASP）許可，以及日本的電子支付代行業執照（亦即銀行 API 執照），同時也正積極布局香港、新加坡及拉丁美洲等地的相關監管許可。以此為基礎，奧丁丁計劃將 OwlPay 穩定幣結帳服務推向全球，確保在 AI 經濟加速之際，商家能享有安全、合規的金融服務，參與新一代的全球貿易。

