從AI管到外太空！中國推軍控白皮書 倡國際治理3新興安全領域

中國近年提出多項全球倡議，國務院新聞辦公室今日（11/27）發布中國軍控白皮書，除介紹中共在軍備控制、裁軍與防止核擴散的政策實踐，還提出外太空、網路、人工智慧（AI）等新興領域的國際安全治理主張，聲稱自己始終是世界和平的建設者。

據中國官媒新華社消息，國務院新聞辦公室發布全名為《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書稱，中國建設性參與國際軍控、裁軍與防擴散進程，積極貢獻中國倡議、中國方案，聲稱自己「始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。」

白皮書指出，為全面闡釋「新時代」（指中共領導人習近平上台後）中國軍控、裁軍與防擴散的政策實踐，介紹外太空、網路、人工智慧等新興領域國際安全治理主張，展現中國維護世界和平與安全的堅定決心，呼籲世界各國攜手推進國際軍控進程，中國政府特發布此白皮書。

除前言、結束語和附錄外，白皮書分為5個部分，分別是國際安全和軍控形勢復雜嚴峻、「新時代」中國軍控的政策立場、建設性參與國際軍控進程、引領新興領域國際安全治理、加強防擴散與和平利用科技國際合作等。

白皮書聲稱，中國作為聯合國安理會常任理事國，積極維護國際軍控機制的權威性和有效性，建設性參與核、生物、化學等領域多邊軍控進程，認真履行國際軍控條約，為國際軍控事業作出了應有的貢獻。

白皮書強調，外太空、網路、人工智慧等新興領域是人類發展的新高地、戰略安全的新焦點、全球治理的新疆域。中國主張，在各國普遍參與的基礎上，發揮聯合國主管道作用，推動形成具有廣泛共識的新興領域全球治理體系框架和標准規範，增強開發中國家代表性和發言權。

白皮書最後指出，中國願與所有愛好和平的國家一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，鞏固和發展以聯合國為核心的國際軍控體系，攜手構建人類命運共同體。

