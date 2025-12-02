從AIT到高市早苗！中共聽聞《舊金山和約》立即跳腳

高市早苗日前引《舊金山和約》遭中國外交部痛批。圖／翻攝自高市早苗臉書

日本首相高市早苗日前「台灣有事」，隨後再引用《舊金山和約》，稱日本無權決定台灣法律地位，瞬間挑起中國最大根的神經，中國外交部跳針式痛批《舊金山和約》為非法合約，重申台灣主權歸中國所有。回顧過去從美國在台協會（AIT）到日本首相，連發聲援台灣，也引起台灣網友關注。

AIT批中國扭曲二戰時期文件：台灣主權未定論

中國今年9月紀念二戰結束80週年大動作閱兵，再次聲稱「開羅宣言」等二戰文件中已明確提及「台灣主權歸還中國」，美國在台協會（AIT）9月12日罕見發聲，稱「北京的敘事是錯誤的」，強調二戰時的文件如《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》並未決定台灣最終政治地位。

該番言論引起中方跳腳，中國外交部發言人林劍痛批一系列文件中都清楚確認了中國對台灣的主權，強調《舊金山和約》非法。

高市早苗「台灣有事」後再引《舊金山和約》！中國氣炸：無效

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢時提及「台灣有事」，瞬間挑起中國敏感神經，隨後高市早苗11月26日重提《舊金山和約》，表示日本已放棄台灣一切權利，強調「沒有權力認定台灣法律地位」。

對此，中國外交部發言人毛寧11月28日稱從未接受《舊金山和約》，因為《舊金山和約》違反1942年《聯合國家宣言》中「禁止與敵國單獨媾和」的規定，違反《聯合國憲章》與「國際法基本原則」，所有涉及台灣主權等處置「非法無效」。

有記者追問，中方於1978年簽署了《中日和平友好條約》，當年中方也接受了《舊金山和約》，如今卻稱非法，另一位發言人林劍則駁斥這樣的說法，強調《中日和平友好條約》明確指出「日本承認中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，對於台灣議題有明確規定。

此外，中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明也加入戰局，1日也在個人Ｘ平台上發文指出，中國從沒承認、接受過《舊金山和約》，且1972年的《中日聯合聲明》已明確規定，「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。」

日議員譏中放棄《舊金山和約》等於「自掘墳墓」

前日本足立區議員松丸誠發文指出，「若《舊金山和約》無效，台灣仍將是日本領土」，遑論是中國的一部分。松丸誠解釋，該條約明確規定日本放棄台灣、澎湖領土，如今卻被說是無效，痛批中國駐日使館「自掘墳墓」。

《舊金山和約》是第二次世界大戰結束後，大部份同盟國成員與日本簽訂的和平條約，1951年9月8日由包括日本在內的49個國家代表，在美國加州舊金山戰爭紀念歌劇院簽訂，於1952年4月28日正式生效。

《舊金山和約》的目的，是解決日本在第二次世界大戰戰敗投降的政治地位，以及釐清戰爭責任所衍生的國際法律問題，和約第2條聲明日本承認朝鮮獨立、放棄台灣、澎湖、千島群島、庫頁島南部、南沙群島、西沙群島等地的所有權利、權利根據和要求。

此外，和約第3條中，日本同意美國對於琉球群島等島嶼交付聯合國託管的提議，不過和約中僅提到朝鮮獨立，並未提到台灣後續主權歸屬問題，導致出現台灣、澎湖、千島群島等地「主權未定論」的說法。



