從BLACKPINK思考文化產業：亞太經濟合作峰會下的韓國策略與臺灣機會
文：陳斌全（文化內容策進院董事）
韓國流行音樂團體BLACKPINK，選擇高雄做為亞洲巡迴演唱會的首站，掀起粉紅色旋風。高雄市府團隊解密如何利用演唱會巡迴當地的機會，爭取「BP粉」的色號授權，運用城市的燈光系統點亮重要地標進行城市行銷，並引起民眾與政治人物參與「變（粉紅）髮應援」的熱潮。
市府之後所公佈，兩場演唱會帶來的人流數字，以及推估演唱會帶動的間接消費金額，結合以上現象，讓人再度見識韓國文化創意產業在商業、文化，乃至於政治的影響力。
韓國對於文創產業的思考，並不僅止在於產業的投資和發展。該國主辦今年的亞太經濟合作峰會（Asia-Pacific Economic Cooperation；以下簡稱APEC），並於8月26日到28日間，在慶州（Gyeongju）舉行「文化創意產業高階對話（High-Level Dialogue on Cultural and Creative Industries；簡稱HLD-CCI）」，呼應本屆APEC大會主題：「共建永續未來：連結、創新、共榮（Building a Sustainable Tomorrow： Connect, Innovate, Prosper）」，討論包括：運用文化創意產業作為經濟催化劑、利用數位技術與人工智慧推動創新，以及促進文化合作以強化會員間的連結與韌性，等三項議題。
據悉這是APEC史上首次以文化創意產業為題舉辦的高階對話，有各國文化相關首長、代表，以及產業領袖齊聚，以彰顯該產業在亞太區域對於經濟成長、就業與創新日益重要的角色。韓國把文化創意產業帶進APEC，可視為是在區域裡對其自身文化影響力的宣示。
負責會議的韓國文化、體育及觀光部，在會議結束後代表所有與會者發表共同聲明，強調文創產業在區域內的蓬勃發展，與創新技術如：數位科技與人工智慧的運用，在該產業的重要性。會議結論摘要如下：
一、連結
文化創意產業作為經濟合作的催化劑，在尊重智慧財產權的同時創造就業與貿易的機會。文創產業也能強化跨部門與跨經濟體合作，包括和微型和中小型企業的發展；增進人際連結，並且推動文化遺產保護與觀光發展。會議並且認知，文創產業在經濟和文化交流扮演日益重要的角色，也吸引更多的投資與數位經濟的發展。此方向也顯示會員間推動非傳統經濟轉型的「促進正式及全球經濟轉型利馬路徑圖」所做的努力。
二、創新
數位科技與人工智慧的進步，開拓觀眾參與文化表達的機會，也讓區域內文創產品的生產、流通、消費等過程創新。數位科技也對有形和無形文化資產的保存與管理提供新的機會。人工智慧也對文化相關部門帶來產業與職場變革的影響，會員們應共同支持文創相關工作者，彌合數位技能的差距，以促進區域經濟的成長。
三、繁榮
鼓勵會員間持續對話，透過APEC現有機制探索可能的合作項目，包括實務與培訓計畫，用以分享知識。文創產業對跨境貿易以及擴大數位服務經濟、吸引投資和支持微型與中小型企業所扮演的角色日益增長，落實「拉塞雷納婦女與包容性成長路徑圖（2019-2030）」，以及對相關企業和創作者的支持因此非常重要。
過往聚焦於經濟合作、貿易自由化、數位經濟、永續發展等領域的APEC，首次設置的文化創意產業高階對話也是以「產業」脈絡來思考；然而從「文化」的面向來看，則具有首例與開創性的意義。
值得注意的是，共同聲明中提及因為數位技術的創新運用，文化創意產業與過往APEC提出過的關注婦女經濟賦權、微型經濟發展等方針可以產生連結，讓文創作為協助非傳統、弱勢經濟提升與轉型發展的途徑之一。
某個層面而言，也突顯文創產業的獨立性與個體參與的產業特質，其未來在區域經濟發展、文化賦權脈絡的討論，值得另外做探討。
然而，韓國舉辦該會議的企圖似乎也十分明顯。
英國在1997年由布萊爾（Tony Blair）內閣率先定義「創意產業」（Creative Industries）概念，並將其視為國家重點產業推動發展。此後，包括韓國在內的世界多國借鑑英國，後續設立相關的機構、作法，協助文化創意產業的發展。
自1990年代以來，韓國計劃性的透過各方面扶植流行音樂、影視作品、表演藝術、遊戲等文化創意產業內容，成功打造其文創品牌，形成「韓流（Hallyu）」而為全球現象。
英國倫敦的「維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert museum）」，在2022年更以韓流為主題進行策展《韓流！韓式浪潮（Hallyu! The Korean Wave）》，以標誌這個現象的發生與韓國社會發展的歷史脈絡。
可以做比較的是，韓流的發生與東亞另一個文化創意產業內容輸出大國：日本，挾其在1980年代席捲全球的強勢經濟，使其文化內容風靡全球的背景情況略有不同，但也因此驗證，有合適的發展策略時，「文化創意產業」確實是門好生意。
APEC的會員間並非僅有韓國和日本擁有可輸出、值得關注的文化創意產業內容，事實上，其各自的文創產業型態都值得且需要做更深入的研究和分析，方能得到更全面的輪廓。
姑且簡單且浮面的舉例之，如：美國早就已影音娛樂產業內容制霸全球，甚至推進「全球化（globalisation）」現象的文化影響；澳洲和紐西蘭的影視產業「代工」策略，影響北美和西歐的影視製作生態；泰國的設計產業、印尼的當代藝術受到國際展會的矚目等，都是文化創意產業在APEC區域內各自蓬勃發展的現象。
韓國藉由APEC東道主的身份，把文化創意產業納為區域合作的討論議題，不只是行銷國家品牌，更是將軟實力具體化，雖然會議並未有實際的簽署條文產生，但這樣的操作突顯韓國試圖在文創產業宣告其地位，也讓文化政策與經濟戰略緊密結合。
從更廣的角度看，APEC傳統關注的是貿易、投資、供應鏈安全等，而韓國新增文化創意產業進行高階會議，也代表該國意識到「文化」不僅是產業或是新的經濟動能，甚至已是建立話語權的論述形式，展現其對議題設計的敏感與前瞻。
臺灣過往並非沒有對APEC會員輸出過文創內容的案例，因為不同時期的背景因素，電影、電視、流行音樂作品與文學等，都在部份東亞與東南亞國家形成「台流」。然而，面對現在的當代文創產業趨勢和國際市場，以及本屆APEC會議所提出的議題角度，對臺灣而言，有幾個值得思考的方向：
一、臺灣的文化創意內容能量並不匱乏，且具備相當的競爭力，但如何在區域市場找到「制度化」的參與機會，協助文創內容輸出並且形成品牌，是為能否擴大影響力的關鍵；除補助和投資機制，也需要政策設計的主動和明確方向，以及維持大格局的國際視野。
二、重視文化與文化創意產業是對外經貿與區域合作的戰略資產，且應持續參與不同的區域平台，開拓制度化參與和透過APEC架構合作的機會，也防止未來區域遊戲規則受制他國。
三、對APEC各會員的文化創意產業市場發展和形態，臺灣應該有更深刻與即時的理解，進而透過實際的市場參與，成為未來潛在的文創內容輸出市場。
四、契合APEC所強調的，運用數位技術進行文化資產保存、推動非傳統經濟轉型和微中小型經濟發展等概念，將臺灣文化資產的應用和文創產業的知識經驗，透過合作機制輸出，對區域社群做出貢獻。
2022年被美國《時代雜誌（TIME）》評為年度藝人的BLACKPINK，在全球傳播韓國流行音樂（K-pop）和韓國文化。也因為運用其影響力，在2021年於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉辦的「全球氣候變遷會議（COP26）」中倡導氣候變遷意識，於2023年隨同尹錫悅總統到英國進行國是訪問，並接受英國國王授予大英帝國員佐勳章（MBE）。
延伸來說，韓國將文化創意產業提升到國家的策略產業地位並且帶進APEC，不僅顯現其在相關產業發展的成功自信，也是國家文化傳播戰略的投射。當文化創意產業成為亞太經濟發展的「新」話題，臺灣也必須思考：如何找到自己的切入點，避免在未來的競逐中缺席，失去自我詮釋的權力。
另一方面，之後的APEC主辦國，是否仍會持續辦理以文化創意產業為題的高階對話會議，仍有待觀察；如：2026年的APEC將第三度於中國舉行，可能有更複雜的背景議題浮出：無完全產製文創內容自由的地區，如何討論文創產業的發展和合作？或是政治宣傳目的干預文化創意內容時，討論其產業的發展是否有意義？
亞太區域之間以文創產業做為產業合作連結，以擴大市場規模為目的，同時又以文化軟實力與文化傳播角度切入，論述各自主體的競爭關係，在APEC的架構下或許才正要開始。
