從F-16V到防寒衣全跳票 徐巧芯狂註12個「無」酸國防部：問題出在哪很明顯

6日晚間空軍一架F-16V戰機不幸失事，飛行員辛柏毅上尉疑似跳傘後失聯至今，而國民黨立委徐巧芯今（8）日在質詢時，除了針對國防部實施精準標示機密的新做法，與國防部長顧立雄舌戰外，也在臉書發文，針對F-16V、防撞地系統與防寒衣等軍購延宕問題批評，並在每一段後面加註、共計12次的「無」暗酸國防部。​

徐巧芯表示，為什麼他們會一直追66架的F-16V延宕問題，就是因為它不需要升級就搭載「防撞地系統」，更對其他飛安設備進行優化，非戰損事故裡面經常出現的低空撞地、Ｇ-LOC、空間迷向，都是F-16V強化最多的項目，可以大幅度的提升飛官安全。

廣告 廣告

徐巧芯指出，按照原定期程，F16V於2025年應準時交貨10架以上，也代表我們的機隊裡會有⼀部分戰機擁有防撞地系統，空軍弟兄執行演訓任務時，能得到更多保障。但沒到貨就是沒到貨，顧立雄只說，第1架仍在測試中，後續的戰機仍在組裝中，「我是不知道要等到何時，才能拿到新戰機！」

​徐巧芯說，而我國向美國採購的防撞地系統，計畫從2018年吳姓⾶官在殉職後開始研議，預計替我們的F-16機隊加裝系統，提升飛行安全，結果計畫延宕數年，她去年質詢時，空軍給出的答案是美軍軟體測試及升級問題，她認為這些都是藉⼝，整個計畫執行6、7年，結果卻完成不了美軍在2015年就全⾯裝設的系統，本來就應該追根究底，⽽不是雙⼿⼀攤。

徐巧芯批，國防部應該想著怎麼解決問題，過了這麼多年、預算編了、錢也給了，就是沒到貨的問題，國防部很多時候應該站在飛官的角度催貨，不是只會替美方、軍火商找理由，把問題丟給我們自己人。



​徐巧芯提到，最後，這起意外後，大家才發現原來我們空軍弟兄執行任務時，一直以來都沒有裝配防寒飛行衣，她覺得相當誇張。

徐巧芯說，根據資料，國防部從110年就預計要添購地面支援裝備採購，空軍的防寒衣也列在計畫中，但到了2025年才簽約、編列預算，總價為4千萬元，預計2027到貨。而這起意外後，國防部原先說今年底到貨，顧立雄舌今天又改口3月就可到貨，希望不要再跳票了。

徐巧芯直言，從F-16V戰機、防撞地系統、防寒衣都出現同樣問題，就是我們買了軍購、編了預算、簽了約、付了錢，就是無法如期到貨。F-16V戰機預計2025年全數交機，跳票；防撞地系統原預計2024年裝機完成，也跳票；防寒衣的採購則是拖了4年，預算都編了，就是沒買。



徐巧芯稱，問題出在哪，答案其實已經很明顯，最近民進黨不斷批評他們藍白阻擋國防預算，但是她提到的這些重要軍購很清楚，過往法案也審了、預算也過了、軍購也買了，但就是不到貨，這部分需要賴政府、國防部盡義務保障軍人安全。

更多風傳媒報導

