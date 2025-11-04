從F-16V延宕到台灣之盾

（圖／美國空軍官網、本報系資料照）

當美國向台灣出售的66架F-16V戰機不斷延宕交付，而國內又高喊要打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統時，一個根本性的矛盾浮現：台灣既依賴外援，又亟需自立；既喊自主，又無從整合。這並非單一案子的問題，而是整個防衛結構的鏡像。這充分暴露出，中華民國的防務現況正處於外部制約、行政脆弱與功能落差三大危機交錯的危險區間。

首先談外部制約的結構性風險：F-16V的延宕，是外部制約最直接的展示。根據《華爾街日報》與《南華早報》報導，洛克希德‧馬丁的生產線因疫情後供應鏈中斷、零件短缺、軟體整合延誤，加上俄烏衝突與以哈迦薩衝突，導致美國軍工產能重新排序，使原定2026年交付的時程全面遞延（截至2025年10月，台灣尚未接收任何一架新機）。

廣告 廣告

這不只是供應鏈問題，而是「盟友優先級」的現實反映：當美國同時支援烏克蘭、以色列與印太盟友，台北的優先順序自然難以靠前。因此，外部制約讓我們逐漸意識到，軍售不是保證，承諾不是即時。這是小國防衛依賴大國的宿命風險，即便政治上被視為「印太防線的前哨」，也可能因全球戰略排序而被邊緣化。

其次是行政脆弱與制度漂移：然而，外部的不確定，應該用內部的確定去對沖。問題在於，我國的防衛治理體系並不穩定。從「國艦國造」、「國機國造」到如今的「台灣之盾」，每屆政府都想留下象徵性的工程名稱，卻未形成持續的產業與技術積累。

接著是功能落差與戰力銜接挑戰：目前中華民國空軍的F-16A/B機隊正透過「和平鳳凰起飛」計畫升級為F-16V標準。該計畫最終目標完成145架升級，總額約45億美元（約新台幣1400億元），包括AN/APG-83AESA雷達、Link-16資料鏈與新型任務電腦，使原有機隊的偵蒐與電戰能力大幅提升。然而，新製66架F-16V遲遲延後交付，導致「機隊擴編」與「新舊體系整合」的節奏失衡，帶來實質的戰備壓力。

同樣的問題也出現在「台灣之盾」構想上。總統賴清德提出T-Dome願景，旨在整合高空、中空、低空防空體系，建立多層次攔截網，但現實上：各系統（愛國者、天弓、劍二、NASAMS）尚未完成資料鏈與指揮整合；AI指控與雷達共構仍在初期規劃；無人機與防空系統聯合作戰的測試尚未成型。「台灣之盾」距離真正的「一體化防空作戰」仍有長路要走。

因此，若F-16V延宕涉及程序怠忽、合約履行瑕疵，或國內產業分包不當，行政與立法兩系統皆有權啟動法律層級的抗議與追責程序——例如立法院可凍結相關預算、監察院得提出糾正案或彈劾建議。這些機制的存在，正是確保「國防自主不成為政治特權」的法治防線。唯有當防衛政策與法律監督並行，我們的國防自主才能形成可驗證、可問責、可持續的制度信任。（作者為戰略智庫研究員）