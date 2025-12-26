從F4合體獨缺情緒失控暴走到公開道歉 朱孝天心態失衡一次看懂

娛樂中心／綜合報導

近日經典男團F4言承旭、吳建豪、周渝民與阿信合體，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，朱孝天被排除在外後「被退出」開始直播喊冤，並指相信音樂曾提出3項要求遭他拒絕後，即單方面切斷聯繫，昨晚他終於發布道歉聲明，指出F4合體以來持續遭受網路暴力，其精神承受巨大壓力，認了「情緒失控」。

朱孝天在爭議再升溫之際，網路再流傳他在粉絲群暗諷阿信假唱，甚至扯到「配合國台辦調查」，又加碼爆料售票平台與黃牛炒票等「黑幕」，並抱怨其他三名成員在風暴中選擇沉默。 直到12月25日，朱孝天態度急轉，發聲明承認相關帳號為本人，稱自合體事件以來持續遭網暴侵擾、身心俱疲，情緒失控下在私信溝通中發表不當言論，且部分說法與事實有出入，造成揣測並佔用公共資源，向公眾致歉。

廣告 廣告

日前柴智屏受訪時就表示朱孝天本來就是不太世故的大男孩。（圖／記者趙于瑩攝影）

有圈內人士分析，他的攻擊心態建立在「被排除」與「失去掌控」後的失衡反應：一方面想守住F4情懷帶來的舞台與話語權，另一方面又對溝通落空與輿論攻擊感到失落，遂以激烈指控試圖奪回敘事、尋求支持；然而指控愈尖銳、反彈愈強，最終才轉為崩潰式修正。

「F3」周渝民（左起）、吳建豪、言承旭攜手阿信舉辦演唱會，唯獨少了朱孝天。（圖／相信音樂提供）

業界專業人士提醒，壓力下的防衛與求證明若缺乏冷卻期與專業危機處理，情緒抒發文往往把私人委屈放大成「公關災難」。目前相信音樂與F3相關行程仍照常推進，將於明年2026年1月9日（五）前往成都五糧液文化體育中心綜合體育館，至於朱孝天是否還有與F4修補空間，端看雙方後續溝通，以及朱孝天能否停止情緒化輸出。

更多三立新聞網報導

大逆轉！朱孝天抹黑F3和阿信認「情緒失控」道歉了 遭網暴喊身心俱疲

朱孝天其實想回F4！命理師揭他內心渴望：卡在和「這成員」不對盤

「最強高中生」Ray恩人出事了！Kai Cenat親認心理崩潰 宣布暫退直播圈

獨家／昔決裂15年終於破冰！Toro合體小村解心結並肩作戰「他」揭露真相

