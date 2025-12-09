從FTC到Fed 川普全面控獨立機構! 保守派大法官 : 總統應掌控一切官員

美國最高法院週一就總統川普解職聯邦貿易委員會（FTC）委員一案展開辯論。六名保守派大法官在討論中多次表態支持川普立場，顯示法院可能準備推翻或削弱 1935 年的重要先例，從而擴大總統對獨立機構的控制權。法院預計將在六月底前作出裁決。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國最高法院週一就總統川普解職聯邦貿易委員會（FTC）委員一案展開辯論。六名保守派大法官在討論中多次表態支持川普立場，顯示法院可能準備推翻或削弱 1935 年的重要先例，從而擴大總統對獨立機構的控制權。法院預計將在六月底前作出裁決。

案件起因於川普今年 3 月解除 FTC 委員麗貝卡·凱利·斯勞特的職務。依照現行法律，總統若要解任多成員委員會的領導人，必須提出正當理由，例如瀆職或失職。因此，川普行為的正當性受到挑戰。本案結果可能影響多個長期被視為「遠離白宮」的獨立機構。

案件起因於川普今年 3 月解除 FTC 委員麗貝卡·凱利·斯勞特的職務。 圖:翻攝自X帳號@RKSlaughterFTC

在長達兩個半小時的辯論中，自由派與保守派大法官均對政府架構的潛在影響提出分析。自由派大法官索尼婭·索托馬約爾擔憂，若總統可自由解職 FTC 等機構成員，將破壞國會設計獨立監管機構的平衡。她質疑：「你們是在要求我們摧毀政府的結構嗎？」保守派大法官則反問，若國會能限制總統解職權，是否意味著國會也能阻止總統解職內閣官員？他們認為這樣同樣會衝擊政府體制。保守派大法官布雷特·卡瓦諾表示，獨立機構雖非民選，卻掌握對個人與經濟具有巨大影響的權力，因此監督方式應更清楚。司法部代表紹爾則回應，新架構不會造成混亂，反而會讓行政權力更「向人民負責」。

本案核心爭議之一，是是否應推翻 1935 年的「漢弗萊遺囑執行人案」。該先例保障總統不能無理由解職獨立機構領導人，至今已近 90 年。司法部長紹爾稱該先例為「腐朽的空殼」，主張徹底推翻。保守派大法官戈薩奇與羅伯茲過去也曾批評該判決不夠合理。然而，此先例支撐了包括核管會、FCC、國家運輸安全委員會等二十多個獨立機構免受白宮干預。近期下級法院對此案的詮釋出現分歧，進一步凸顯最高法院裁決的重要性。

聯邦貿易委員會（FTC）。 圖:達志影像/路透社

辯論中，大法官多次提及最高法院去年裁定總統享有刑事豁免權的案例，尤其是其中關於總統解職權的語句。保守派大法官戈薩奇引用判決內容，質疑 FTC 委員是否屬於總統必須擁有解任自由的行政官員。但斯勞特律師反駁，指出該豁免權案例涉及刑事執法，而 FTC 屬於民事領域，兩者不宜混同。

在辯論過程中，多名大法官談及此案可能對聯邦儲備系統（Fed）造成的影響。若法院擴大總統的解職權限，外界擔心總統未來可能干預貨幣政策，影響市場穩定。

