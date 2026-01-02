從Google副總裁到新創陪跑者：她沒了頭銜，反而找到真正的勇氣

林妤真曾站在科技巨頭頂端，指揮全球團隊、決策千萬預算。現在化身為新加坡生醫新創公司導師。沒有頭銜背書，也不懂技術，反而讓她敢問最尖銳的問題，幫別人開路。這不是退場，而是一場更勇敢的登場。

今年48歲的台灣人林妤真，再次翻開筆記本的那一頁，最上方畫著一個簡單的圓圈：目標客戶6億人，等於全球1/9。旁邊寫著「20％靠打胰島素過活，10％對藥物沒反應。」她曾是Google副總裁，如今卻和新加坡一間深科技新創公司，認真研究用各種顏色的筆，畫出的「誘導性多能幹細胞治療糖尿病」路徑圖。

這張圖，是她2025年8月第一次參加新創公司創業工作坊時的「紀念品」，當時剛卸下Google高管職位不久，便受新加坡 A*StarCentral（新加坡科技研究局旗下的創業孵化平台）之邀，擔任深科技新創的商業導師。

輔導的第一家，是一家專注於糖尿病細胞治療的生技公司 BetaLife，而她卻是個毫無醫學背景的門外漢，連β細胞和幹細胞都分不清楚。

當創辦人談到專業名詞，她也完全聽不懂，默默打開手機用Google翻譯。「但就算翻成中文，我還是不懂。」林妤真自嘲說。

Google人轉型，關鍵是空杯心態

誰也沒想到，3個月過去了，她已經能從容地和生醫新創團隊討論再生醫學的產品研發、IND申請、融資策略和商業模式。

「我可能不是最懂技術的人，」林妤真認為，恰恰是這種「無知」，反而成了她的優勢：「我能問出最根本的問題，比如這項技術究竟解決了什麼痛點？」

她用長期浸淫科技業的迭代思惟，幫新創公司梳理出商業故事，優化產品開發路徑，並協助年輕團隊把複雜的再生醫學，轉化成投資人聽得懂的語言。

結果，當創辦人站上簡報台那一刻，她比自己演講還緊張。「當他們達成里程碑時，那份喜悅，就像看著自己的孩子成功一樣。」

從高科技行業到生物醫藥，跨界三個月，林妤真學到的不只是知識，這是一場徹底的「反向指導」學習。當她放下身段、承認「我不懂」，擁抱「空杯心態」，真正的成長才剛剛開始。

遭逢上海封城巨變，領導力在不確定中變強

而她強大共情能力的背後，源於多年淬鍊養成的韌性。

台大國企系輔修國際政治系的林妤真，是在作文「我的志願」寫下想當聯合國大使的台北女孩，更是Google台灣辦公室早期三位業務員工之一，親歷從台北101大樓起步，甚至策劃某一場COMPUTEX圓桌會議，邀請到廣達創辦人林百里等科技巨擘與會，成功讓總部看見台灣潛力。

2007年轉調中國大陸後，她一路晉升至谷歌中國副總裁。2010年，當Google宣布退出中國大陸搜尋市場，多數高階主管選擇離職創業或調返總部，林妤真卻選擇留下來，帶領團隊轉向全新戰場，做起協助大陸企業「出海」的服務。

而在沒有YouTube等核心產品支援的限制下，她與團隊重新打造合適企業出海的廣告解決方案，硬是將中國區推升為Google全球廣告收入重點貢獻的市場之一。

2022年上海封城期間，又是一大關卡。林妤真一邊搶菜煮三餐，一邊遠距領導跨國團隊。不僅搶購民生物資支援員工，更運用Google大數據即時建議客戶轉型：「別再賣衣服，改賣鍋碗瓢盆、園藝工具、瑜伽墊。」因為這是人人封城在家的不確定時代，仍能做的生意。

林妤真。黃菁慧攝

高科技女性重新定義成功

上海封城一結束，林妤真接下全球客戶團隊營運角色的挑戰，最終來到新加坡，擔任Google副總裁兼全球客戶合伙人。

一連三年，在管理全球團隊、跨區域出差的忙碌中度過，卻在事業巔峰之際按下暫停鍵。不是為了休息，而是為了重新定義「影響力」的邊界。

「我不斷前進，因為這是作為領導者應該做的，」林妤真坦言，儘管向前看，儘管告訴自己「我很好」：「但內心深處，我卻像一艘失去重心的船，沒有落地的踏實感。」

直到2025年卸下Google高管角色後，她才真正有時間、有心力，在新加坡這片土地上紮根。

接著開始投入參與各式活動，走進了曾經因「太忙」而錯過的校友會、新加坡協會的會議與對話。乃至擔任新創公司導師、投入公益，重新連結那些真正有意義的事。

謝幕後轉場，從主角變造夢者

如今，她不僅輔導AI與生醫新創，更專注於健康科技領域，因父親中風與癌症經歷，讓她看見「健康壽命」與「生命長度」之間的巨大落差。她不做空泛的ESG口號，而是親訪公司、走入一線訪問消費者、陪創辦人熬夜改簡報亮點，用行動證明：科技向善，始於蹲下來聆聽真實需求。

回顧人生職涯的重大轉折，林妤真始終在做同一件事：在不確定中，幫人找路。只是這一次，她把那份能力，先用在自己身上。

這位高科技女性正在重新定義成功，不必一定要追求「管最多人的職稱」，而是能點亮多少人的未來可能。下半場的人生，不在於頭銜，而在於自己對人類社會的貢獻是什麼。

「勇氣不是不害怕，」她引用哈佛商學院教授古拉地（Ranjay Gulati）在《How to be bold：The Science of Everyday Courage》書中提到的話自我勉勵：「而是帶著恐懼，走出下一小步。」