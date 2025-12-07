從H-1B到綠卡…國民兵遇襲效應 哪些移民權益被影響？

路透報導，政府對H-1B簽證將更嚴格審查，包括申請者審查過言論都可能成為拒發的理由。（路透）

川普重返白宮後開始收緊移民政策，自從華府發生阿富汗男子拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)槍擊兩名國民兵，造成一死一傷後，川政府更趁機推出了一系列限制移民政措施。

整體而言，相關措施包括旅遊禁令、H-1B簽證審查、工作許可更新、綠卡凍結等全面嚴厲限制。據統計，印度裔為美國移民群體中第二大族裔，因此英語印度時報(The Times of India)特別整理出川普政府的最新移民政策。

首先是早前對19個國國民頒布的旅遊禁令，包括阿富汗、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞(Eritrea)、海地、伊朗、利比亞、緬甸、索馬利亞、蘇丹、蒲隆地(Burundi)、古巴、寮國、獅子山共和國(Republic of Sierra Leone)、多哥(Togo)、土庫曼及委內瑞拉等，如今有可能進一步擴大範圍。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)已建議將旅遊禁令名單增加到30至32個國家。路透更根據國務院內部電郵，指川普政府考慮禁止36個國家的公民入境，不過名單尚未公布。

另一方面，自12月15日起，國務院人員會審查所有高級技術人才H-1B簽證申請者及其家屬H-4簽證的線上資料，所有申請人均須公開其社交媒體帳號和個人資料，以便使領事官員查閱其貼文及資訊。此前留學生及訪問學者早已接受類似審查，現在是將審查範圍將擴大至H-1B和H-4申請者。這兩類簽證申請者主要來自印度及中國，故受影響最大。

此外，移民當局4日宣布並即時生效︰發放給庇護申請人及部分人道項目移民的工作許可，有效期從現行最長5年大幅縮短為18個月。

受新措施衝擊的，主要是尋求庇護及其他人道保護的移民族群，包括正在申請庇護者、已獲難民或庇護身分者，以及持有「暫緩遞解」等人。其他必須申請工作許多的勞工同樣受影響。

持H-1B簽證在美工作的專業人士，因毋須另外申請工作許可，故不在此列。

還有，公民暨移民服務局(USCIS)發布「全面庇護凍結」備忘錄，不僅全面暫停處理來自19個指定國家的所有移民申請，同時還將範圍延伸至所有國籍的庇護申請人。全部I-589庇護申請，不區分國籍、地區或身分類型，全部暫停受理及審理。

早前上述國家公民，包括綠卡申請(I-485)、綠卡補辦(I-90)、回美證及旅行檔(I-131)等，均已全面凍結。

