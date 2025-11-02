從LA到東京的狂歡！道奇奪冠 日球迷淚目：以身為日本人為榮

2025年11月1日，洛杉磯道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，日本球迷在東京興奮慶祝。路透社



洛杉磯道奇在世界大賽G7鏖戰11局，擊敗多倫多藍鳥奪冠時，不僅道奇所屬城市洛杉磯興奮慶祝，日本也舉國歡騰，道奇的「日籍三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，讓道奇隊在日本大受歡迎，昨天（11/2）早上東京多地的大螢幕轉播第7戰，道奇贏球後街頭處處可聞歡呼聲。

東京計程車運將岡田，將車停在東京路邊不載客，站在街頭看大螢幕的比賽轉播，目睹道奇奪冠後激動告訴美聯社：「今天我以身為日本人為榮，能親眼見證這傳奇，真是太好了。」

2025年11月1日，洛杉磯道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，東京民眾拿到媒體「號外」報導興奮拍照。美聯社

美聯社報導，東京許多餐廳、運動吧都轉播比賽，道奇落後時球迷愁眉苦臉、焦躁不已，逆轉勝後球迷瘋狂湧出店外，東京街頭隨處可聽聞歡呼聲。

2025年11月1日，洛杉磯道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，球迷在日本東京興奮慶祝。路透社

許多棒球迷都說「每場比賽都看了」，即使上夜班的人也不睡覺收看，更有送貨員坦承，會在貨車上看比賽。美聯社指出，世界大賽的第1戰和第2戰，日本平均1070萬人收看，第7戰收視人口可能更高。

2025年11月1日，洛杉磯道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，球迷興奮慶祝。路透社

上週二（10/28）日本首相高市早苗與到訪的美國總統川普（Donald Trump）在東京召開領袖會談，但兩人較晚進入會場，她解釋當時正進行世界大賽，她與川普於事先一同看了一會兒比賽。

2025年11月1日，洛杉磯道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，大谷翔平老家岩手縣奧州市的球迷興奮慶祝。美聯社

2025年11月1日，洛杉磯道奇比賽期間，東京民眾佇足街頭看轉播。美聯社

2025年11月1日，洛杉磯道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，球迷在洛杉磯興奮慶祝。美聯社

2025年11月1日，洛杉磯道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，在洛杉磯觀戰球迷興奮激動。美聯社

2025年11月1日，洛杉磯民眾在街頭慶祝道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍。美聯社

2025年11月1日，洛杉磯民眾在街頭慶祝道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍。美聯社

2025年11月1日，洛杉磯道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，球迷興奮慶祝。美聯社

2025年11月1日，洛杉磯道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，球迷在洛杉磯街頭慶祝。美聯社

2025年11月1日，洛杉磯道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，在洛杉磯觀戰的球迷興奮慶祝。美聯社

2025年11月1日，洛杉磯道奇拿下美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，球迷在洛杉磯興奮慶祝。美聯社

