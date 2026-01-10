從LCC到旅行生活品牌！ 台灣虎航2026年關鍵四步棋：不只賣機票，還想被你訂閱

A321neo將成為台灣虎航未來十年的機隊主力，不僅座位數相較現有的A320提升近三成，更透過燃油效率優化，成為壓低營運成本、支撐航網擴張的關鍵角色。

台灣虎航日前公布2026年品牌升級計畫，也宣示低成本航空不再只是提供旅客從A點到B點的交通工具。這次端出的「2026領航四部曲」舉措，涵蓋新機隊、新產品、新服務與新體驗。其中最引人注目的，是航空業少見、近乎顛覆既有消費習慣的「Tiger訂閱制」。從飛機、票價到氣味記憶，虎航的企圖心已不只是賣機票，而是嘗試把飛行打造成一種可被訂閱的生活方式。

台灣虎航把2026年定位為關鍵轉型年，透過穩健的機隊擴張達成營運優化。未來十年內，將透過租賃與購買併行，穩定引進15架新機，使機隊總數邁向30架規模，並維持約A320與A321各半配置。

廣告 廣告

隨著航程可延伸至6小時飛行半徑，台灣虎航逐步從點對點銷售，走向以桃園機場為核心的亞太轉機布局。

扮演戰略核心的A321neo機型，座位數相較A320neo提升29％，達到233席，且透過更優異的燃油效率，預期能降低約11.2％的營運成本。目前台灣虎航的平均機齡僅約3.1年，未來隨著新機到位、舊機汰換，預計自2028年起仍能維持極低機齡水準。這不只是飛得新、飛得穩，更是支撐虎航下一步航網擴張與轉機策略的硬體基礎。

機隊升級的另一個目的，是讓虎航有能力從「點對點」的銷售，走向以桃園機場為核心的樞紐模式。隨著A321neo加入，航程將可覆蓋6小時飛行半徑，虎航開始將目光放在東北亞與東南亞之間，投入尚未被其他航空充分串聯的市場縫隙。

左起台灣虎航營運長賴俊廸、董事長黃世惠、商務長暨發言人許致遠及財務長賈瑋中共同揭示2026年的四大計畫。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

跟著瑞士旅遊教父發哥，住進12晚60顆星的夢幻瑞士行！百年飯店、隱藏景點不藏私分享

中部旅客到日本賞櫻說走就走！星宇航空3月30日起每週四班台中直飛東京

亞洲唯一圖書館共構五星級飯店！「承億酒店」以文化為核心整合旅宿與藝術能量