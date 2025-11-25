從Meta罰款到LINE調資料縮短為3天 林宜敬說明數發部努力「打詐是好人隊對抗壞人隊」
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
詐騙與假訊息充斥網路，政府究竟做了多少？數位發展部長林宜敬（25）日接受《齊有此理》節目專訪時直言，打詐是「好人隊對抗壞人隊」的長期攻防戰，數發部主責的是「網路詐騙這一壘」，透過法律、科技、商業三管齊下，從Meta、Google、LINE一路堵到境外電商、生成式AI與TikTok，並強調在保障言論自由與國安、兒少保護之間，台灣正站在全球民主國家的第一線。
林宜敬指出，詐騙是跨部會分工，刑事偵辦仍由警政署負責，數發部聚焦網路詐騙，去年立法院通過《打詐專法》，要求Meta、Google、LINE等平台必須落實廣告實名制，明確揭露出資者與收益者身分，一旦政府通報為詐騙廣告，平台必須在24小時內下架，否則將面臨裁罰。他也透露，Meta在廣告實名制與下架機制一度配合不全，數發部已對其開罰3次、總計1850萬元，「不是為罰而罰，而是要逼他改變行為模式、加入好人隊」。
在科技面，林宜敬指出，數發部推出「網詐通報查詢網」APP，民眾只要將可疑網址貼上，就能查詢是否已被通報、偵辦進度為何，若是新案例也可即時通報。他說，數發部再結合資安院AI模型每日巡檢，每天可偵測5千到1萬筆疑似詐騙訊息，自動分案給相關機關或權利人確認，確認為詐騙後即通知平台下架。
林宜敬說，政府通報後下架的詐騙訊息已達約21萬則，Meta再以這批資料訓練自家AI模型，主動攔截更多針對台灣使用者的詐騙內容，至今已「從源頭」處理超過430萬則詐騙廣告，全球並清除約700萬個可疑帳號與粉絲頁，「很多詐騙廣告其實在上架那一刻就被擋住了，只是民眾看不到」。
談到LINE詐騙與帳號濫用問題，林宜敬坦言，LINE伺服器設在日本，又牽涉該國嚴格的隱私法令，過去警方欲調閱LINE帳號資料，平均得等8週，「壞人早就跑光了」。經數發部與內政部、法務部多次協調，目前已縮短至3天內提供資料，未來還會與日本官方持續磋商，希望再壓低時間。他也說，台灣已與LINE合作推出「再次登入」功能，遭盜用帳號的使用者，可在原手機重新登入搶回帳號；另針對社工等公務人員LINE帳號，開放藍盾牌認證，並限制冒用「某市政府社工」等名義的假帳號，提高識別度。
對於外界擔憂境外網購導致非洲豬瘟破口，林宜敬說，數發部從「資訊流、金流、物流」三層管理電商平台。資訊流方面，要求國內電商及在台落地的國際平台（如Momo、PChome、蝦皮、Coupang），不得提供中國豬肉製品販售頁面；對於尚未落地但在台營運的淘寶與拼多多，則透過關鍵字封鎖與技術管制，避免台灣IP看到中國豬肉商品。若前端出現疏漏，金流與物流端也會設下防線，像是中國用戶欲將豬肉製品寄送到台灣，系統會直接攔阻，「這既是防疫，也是保護台灣電商與產業公平競爭」。
談到TikTok與校園使用爭議，林宜敬指出，這類短影音平台最大的風險包括個資外洩、國安疑慮與兒少成癮；「抖音」伺服器設於中國，而「TikTok」則架在美國、新加坡，兩者在法律形式上不同，處理上也更複雜。不過，教育部已會同數發部，全面禁止國中小校園內的校網與Wi-Fi連線使用TikTok，同時呼籲家長重視兒少沉迷問題，「背後其實是一個AI惡魔在餵你越看越上癮。」
至於中國自製生成式AI如DeepSeek被指灌輸錯誤史觀、政治偏見，林宜敬表示，國安局測試已證實，這些模型會將「台灣是中國一部分」等敘事內建在回答之中；更有趣的是，因為部分美國模型在訓練時大量使用中國語料，反而被「中國說法」污染，而部分中國模型則因引用ChatGPT輸出語料，出現「國軍是二戰中國戰場主力」這類與中國教科書不符的答案。
為避免台灣被排除在AI話語體系之外，數發部正籌設「台灣主權AI訓練語料庫」，首波將開放政府擁有著作權的研究、公告等資料，下一步邀請媒體與作家自願授權作品用於模型訓練，「不轉售、不出版，但可合法訓練AI」。他說，未來不只國內AI公司可使用，亦希望國際大廠乃至中國模型都來取用，「讓世界在談台灣時，有一套以我們立場為主體的事實基礎」。
林宜敬感嘆，台灣既是民主法治國家，又長期承受來自威權體制的網攻、假訊息與詐騙攻勢，「我們一方面不能像中國那樣全面實名制封鎖，一方面又要守住國安與社會信任」，因此在打詐、抗假與AI治理上的每一步，都成為國際民主國家觀察與學習的對象。他強調，政府會持續與國內外科技業、民主盟友合作擴大「好人隊」，「只要全民一起提高警覺、勇於通報，台灣社會的防衛韌性就會一天比一天更強。」
照片來源：數發部
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 18 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 2 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前