從Meta罰款到LINE調資料縮短為3天 林宜敬說明數發部努力「打詐是好人隊對抗壞人隊」 13

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

詐騙與假訊息充斥網路，政府究竟做了多少？數位發展部長林宜敬（25）日接受《齊有此理》節目專訪時直言，打詐是「好人隊對抗壞人隊」的長期攻防戰，數發部主責的是「網路詐騙這一壘」，透過法律、科技、商業三管齊下，從Meta、Google、LINE一路堵到境外電商、生成式AI與TikTok，並強調在保障言論自由與國安、兒少保護之間，台灣正站在全球民主國家的第一線。

林宜敬指出，詐騙是跨部會分工，刑事偵辦仍由警政署負責，數發部聚焦網路詐騙，去年立法院通過《打詐專法》，要求Meta、Google、LINE等平台必須落實廣告實名制，明確揭露出資者與收益者身分，一旦政府通報為詐騙廣告，平台必須在24小時內下架，否則將面臨裁罰。他也透露，Meta在廣告實名制與下架機制一度配合不全，數發部已對其開罰3次、總計1850萬元，「不是為罰而罰，而是要逼他改變行為模式、加入好人隊」。

廣告 廣告

在科技面，林宜敬指出，數發部推出「網詐通報查詢網」APP，民眾只要將可疑網址貼上，就能查詢是否已被通報、偵辦進度為何，若是新案例也可即時通報。他說，數發部再結合資安院AI模型每日巡檢，每天可偵測5千到1萬筆疑似詐騙訊息，自動分案給相關機關或權利人確認，確認為詐騙後即通知平台下架。

林宜敬說，政府通報後下架的詐騙訊息已達約21萬則，Meta再以這批資料訓練自家AI模型，主動攔截更多針對台灣使用者的詐騙內容，至今已「從源頭」處理超過430萬則詐騙廣告，全球並清除約700萬個可疑帳號與粉絲頁，「很多詐騙廣告其實在上架那一刻就被擋住了，只是民眾看不到」。

談到LINE詐騙與帳號濫用問題，林宜敬坦言，LINE伺服器設在日本，又牽涉該國嚴格的隱私法令，過去警方欲調閱LINE帳號資料，平均得等8週，「壞人早就跑光了」。經數發部與內政部、法務部多次協調，目前已縮短至3天內提供資料，未來還會與日本官方持續磋商，希望再壓低時間。他也說，台灣已與LINE合作推出「再次登入」功能，遭盜用帳號的使用者，可在原手機重新登入搶回帳號；另針對社工等公務人員LINE帳號，開放藍盾牌認證，並限制冒用「某市政府社工」等名義的假帳號，提高識別度。

對於外界擔憂境外網購導致非洲豬瘟破口，林宜敬說，數發部從「資訊流、金流、物流」三層管理電商平台。資訊流方面，要求國內電商及在台落地的國際平台（如Momo、PChome、蝦皮、Coupang），不得提供中國豬肉製品販售頁面；對於尚未落地但在台營運的淘寶與拼多多，則透過關鍵字封鎖與技術管制，避免台灣IP看到中國豬肉商品。若前端出現疏漏，金流與物流端也會設下防線，像是中國用戶欲將豬肉製品寄送到台灣，系統會直接攔阻，「這既是防疫，也是保護台灣電商與產業公平競爭」。

談到TikTok與校園使用爭議，林宜敬指出，這類短影音平台最大的風險包括個資外洩、國安疑慮與兒少成癮；「抖音」伺服器設於中國，而「TikTok」則架在美國、新加坡，兩者在法律形式上不同，處理上也更複雜。不過，教育部已會同數發部，全面禁止國中小校園內的校網與Wi-Fi連線使用TikTok，同時呼籲家長重視兒少沉迷問題，「背後其實是一個AI惡魔在餵你越看越上癮。」

至於中國自製生成式AI如DeepSeek被指灌輸錯誤史觀、政治偏見，林宜敬表示，國安局測試已證實，這些模型會將「台灣是中國一部分」等敘事內建在回答之中；更有趣的是，因為部分美國模型在訓練時大量使用中國語料，反而被「中國說法」污染，而部分中國模型則因引用ChatGPT輸出語料，出現「國軍是二戰中國戰場主力」這類與中國教科書不符的答案。

為避免台灣被排除在AI話語體系之外，數發部正籌設「台灣主權AI訓練語料庫」，首波將開放政府擁有著作權的研究、公告等資料，下一步邀請媒體與作家自願授權作品用於模型訓練，「不轉售、不出版，但可合法訓練AI」。他說，未來不只國內AI公司可使用，亦希望國際大廠乃至中國模型都來取用，「讓世界在談台灣時，有一套以我們立場為主體的事實基礎」。

林宜敬感嘆，台灣既是民主法治國家，又長期承受來自威權體制的網攻、假訊息與詐騙攻勢，「我們一方面不能像中國那樣全面實名制封鎖，一方面又要守住國安與社會信任」，因此在打詐、抗假與AI治理上的每一步，都成為國際民主國家觀察與學習的對象。他強調，政府會持續與國內外科技業、民主盟友合作擴大「好人隊」，「只要全民一起提高警覺、勇於通報，台灣社會的防衛韌性就會一天比一天更強。」

照片來源：數發部

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

藍營推放寬中配參政 陳培瑜批：替特定群體量身打造

考察亞灣視察AI產業進駐 賴瑞隆轟藍白惡法讓高雄倒退10年

【文章轉載請註明出處】