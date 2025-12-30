從Meta買中國AI公司Manus 看北京利用新加坡的科技布局

美國科技巨頭Meta於12月29日對外表示，已完成對中國人工智慧新創公司Manus的收購布局。在全球科技產業競逐生成式人工智慧與自動化應用的態勢下，Meta持續透過併購與投資，將更先進的AI技術快速導入旗下各項消費端與企業端服務，進一步鞏固其在新一波AI競賽中的戰略位置。

近年來，隨著大型科技公司在AI模型、資料與算力上的競爭愈發激烈，Meta明顯加大在人工智慧領域的資本投入與人才布局。今年稍早，Meta已投資數據標註新創公司Scale AI，該筆交易使Scale AI的估值上看290億美元，同時也延攬年僅28歲的執行長汪滔（Alexandr Wang）加入團隊。相較之下，Meta此次收購Manus的實際金額與交易條件，官方則尚未對外揭露。

Manus目前將營運總部設於新加坡，專注於開發通用型AI代理人技術。該類AI系統被定位為可獨立執行任務的「數位員工」，使用者僅需提供極少量提示詞，系統便能自行完成研究、資料整理與流程自動化等高複雜度工作，被視為企業提升生產力與降低人力成本的重要工具。

宣稱優於OpenAI推出的研究工具



Meta表示，完成收購後，將由其負責Manus相關服務的後續營運與商業化，並規劃把該公司的AI代理人技術整合至Meta旗下既有產品線之中，涵蓋消費端應用與企業解決方案，包括Meta近年積極推動的AI助理服務Meta AI。



在技術實力方面，Manus今年稍早推出其通用型AI代理人時，曾對外宣稱其在部分任務表現上，優於OpenAI所推出的研究工具DeepResearch。Manus隸屬於「北京蝴蝶效應技術有限公司」，過去也曾透過社群平台X進行行銷，提供用戶免費完成多項任務，以展示其AI代理人的實際運作能力與應用潛力。

產業觀察指出，Manus的發展路徑亦反映近年中國科技新創的地緣政治布局趨勢。包括Manus在內，已有多家中國企業選擇將總部或核心營運據點轉移至新加坡，藉由這個以貿易與國際金融聞名的城邦國家，分散美中科技與政治緊張關係可能帶來的監管與營運風險，也更有利於與全球科技大廠進行資本與技術合作。



