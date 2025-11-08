從Netflix《颱風商社》主任「吳米鮮」看韓劇「第二眼美女」金敏荷、金高銀、金多美...如何成功征服觀眾！
【文／江浩一】有些人的美不是第一眼的震撼，而是隨著時間讓人越來越著迷，這樣的「第二眼美女」在韓劇圈正在全面崛起。她們沒有刻意取悅鏡頭，也不走華麗路線，卻憑著細膩表演與真實氣質，讓劇迷不知不覺被吸引，就像金敏荷、金高銀、金多美、孔曉振與庭沼珉，從清新到內斂，各自在今年新作品裡展現不同層次的光。這五位演員共通點是從不刻意迎合主流審美，金敏荷的雀斑、金高銀的稚氣、金多美的單眼皮、孔曉振的自然線條、庭沼珉的笑紋，都讓螢幕多了一種不經設計的真實感，2025年的韓劇女主角風景因這群第二眼美女而變得更豐富。
金敏荷｜《颱風商社》
在《柏青哥》以青年善慈一角受到矚目後，1995年生的金敏荷在李俊昊主演的《颱風商社》中接下女主角，成為秋季話題焦點。《颱風商社》以1997年金融風暴為背景，開播即登上韓國熱門榜，讓她的名字被更多觀眾記住。金敏荷的氣質乾淨柔和，臉上的雀斑成了標誌，她曾說：「我可以用妝遮掉它們，但我覺得沒必要。」這樣的真誠也延伸到她的演出，沒有過度修飾，卻讓每個情緒都顯得真切。2025年她以《我死前的一週》拿下青龍系列大賞新人獎，又以《柏青哥2》獲得第20屆首爾國際電視節國際競賽單元的最佳女演員獎，勢頭正旺。
《颱風商社》線上看推薦
開播時間：10月11日
播出平台：Netflix
主演卡司：李俊昊、金敏荷
更新時間：每周六、日
集數：共16集（11/30完結篇）
庭沼珉｜《宇宙Marry Me?》
庭沼珉的氣質帶著一種不急不躁的溫度，她這次在浪漫喜劇《宇宙Marry Me?》中飾演設計師柳美里，一位剛結束失敗婚約，又意外抽中新婚房頭獎的倒楣女孩，必須與同名的陌生男子金宇宙（崔宇植 飾）假結婚90天才能領獎，這個設定荒唐卻可愛，也完美發揮她細膩又有節奏感的表演，該劇播出後迅速成為話題作。崔宇植與庭沼珉的CP感超高，兩人從最初的互相牽制到逐漸生出真情，過程流暢又不做作。庭沼珉用眼神詮釋出柳美里的防備、倔強與被愛的渴望，那些小小的情緒轉折都讓角色更立體。從《惡作劇之吻》的青春氣息，到《今生是第一次》的理性女性，再到《還魂》的堅韌無德，庭沼珉一次次在不同角色中磨出屬於自己的溫度。
《宇宙Marry Me?》線上看推薦
開播時間：10月10日
播出平台：Disney+
更新時間：每周五、六
主演卡司：崔宇植、庭沼珉
集數：共12集
金多美｜《百次的回憶》
金多美總是能在極靜的表情裡藏著強烈情感，她今年出演的新劇《百次的回憶》以1980年代為背景，講述兩位巴士女車掌與一名青年之間的友情與愛情，復古的美術與真誠的情感讓JTBC這部劇收視不斷攀升。金多美飾演的高英禮勤奮又倔強，即使劇情平實卻被她演得極有溫度，讓粉絲大讚她的表演就像一封寄給青春的信，純粹得令人感動。從《魔女》到《梨泰院Class》，金多美的戲路越來越寬，也越能讓觀眾看見她的真實以及更深層演技。
《百次的回憶》線上看推薦
開播時間：9月13日
播出平台：Hami Video與中華電信MOD
主演卡司：金多美、辛叡恩、許楠儁、金正賢
集數：共12集
金高銀｜《妳和其餘的一切》
金高銀以電影《蘿莉塔：情陷謬思》出道，憑細膩的心理戲拿下多個新人獎，隨後以《孤單又燦爛的神—鬼怪》紅遍亞洲，一舉成為韓劇代表性女主角，她的魅力不在外型，而在那股自然、不經修飾的情感滲透力。2025年Netflix《妳和其餘的一切》讓觀眾看見她的演技新高度，劇中與朴智賢共同詮釋一段跨越30年的女性情誼，從學生時期的親密與仰慕到成年後的嫉妒、依賴與重逢，整體氛圍沉靜卻張力十足。多時間線結構考驗演員層次感，金高銀以極克制的表演讓每個時期的角色都有獨立魅力，尤其在後段面對病痛與告別的場面，她幾乎不哭、不喊，只是眼神微微顫動就足以讓粉絲鼻酸。
《妳和其餘的一切》線上看推薦
開播時間：9月12日
播出平台：Netflix
主演卡司：金高銀、朴智賢
集數：共15集
孔曉振｜《問問星星吧》
若要說起韓劇界最能代表自然派魅力的女星，孔曉振絕對是首屈一指，從《主君的太陽》裡膽小又善良的太恭實、《沒關係，是愛情啊》裡的心理醫師池海秀，到《山茶花開時》的東柏，她用極細膩的表情演出日常裡的情緒起伏。2025年她帶著全新作品《問問星星吧》回歸，與李敏鎬共同挑戰韓劇少見的太空題材，劇中她飾演韓裔美國太空人金伊芙，一位紀律、冷靜又帶著理性美的太空指揮官。這部劇被稱為「韓國首部太空浪漫劇」由《雖然是精神病但沒關係》的導演朴信宇執導，《嫉妒的化身》編劇徐淑香執筆，開播前就引起極高期待。戲外的孔曉振與音樂人Kevin Oh婚後過著半隱居、半創作的生活，經常在IG分享植物、貓與舊衣改造日常。
《問問星星吧》線上看推薦
開播時間：2025年1月4日
播出平台：Netflix
主演卡司：李敏鎬、孔曉振
集數：共16集
其他人也在看
《黑盒子》影集紅什麼？強佔Netflix TOP 1 〈造物獄〉偏執藝術家陸夏+黑魔法複製張軒睿好驚悚！5大看點、集數、演員介紹
究竟《黑盒子》是在紅什麼？〈造物獄〉又是哪裡好看？本文整理5大看點，一起來一探究竟吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
成功小鎮老屋訴說歲月故事 鏢旗魚文化傳承東海岸漁鄉風情
記者鄭錦晴／台東報導 東北季風起，正是旗魚最肥美的季節。台東縣府農業處推出慢旅行活動…中華日報 ・ 1 天前
Distinct 獨秀│現代美式風│27坪
常會在家辦公的屋主擁有可工作的書房空間，但不希望是獨自被關在一個密閉空間裡工作，又同時可以隔音、避免被打擾的空間。不需要餐桌，一個人會簡單用餐、親友來訪時到社區餐廳用餐即可。不希望把空間。幸福空間 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案！口供曝光 律師揭最新調查進度
馬來西亞歌手黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案，於5日自動到警局投案，他的代表律師也曝光現在的最新進展，指出已經90小時沒有跟黃明志接觸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
潤娥、朴炯植領軍！2025韓劇「破10％俱樂部」洗版收視榜
韓國2025年電視劇戰場熱度高，題材多元，從現代、古裝、穿越等元素應有盡有；截至目前，有5部夯劇衝破韓國全國收視10％大關，成為今年「雙位數收視」代表，以下為這5部劇、最高收視率整理。5部作品共通性，無非是精彩卡司、焦點題材，包括下半年最夯的《暴君的廚師》一舉衝上17.1%，該劇透過潤娥的全球人氣，自由時報 ・ 6 小時前
嫁入Givenchy家族的韓裔女孩鄭多惠！不撞款婚紗&婚戒選擇，品牌是這些
今年8月，時裝屋Givenchy家族後裔Sean Taffin de Givenchy迎娶了愛情長跑7年的戀人Jung Dahye鄭多惠。兩人2018年在大學的派對上相識，當年靦腆的Sean Taffin de Givenchy靠著朋友一旁marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
吳亦凡35歲生日前夕驚傳「1原因死在獄中」 屍體被祕密處理！北京官方封口不談
前韓團EXO成員吳亦凡（Kris Wu）當年紅極一時，2021年卻因性侵案遭判刑13年入獄服刑，不過事隔4年卻傳出「疑似在獄中死亡」，消息曝光，引發高度關注，但目前中國官方並未出面回應。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
古裝版《祕密花園》！《月亮在江邊流淌》5大看點：王世子姜泰伍，與外貌神似亡妻的金世正「靈魂互換+身分顛倒」羅曼史！
11月第一週陸續開播眾多新劇，包括《最後的夏天》、《不幸的幸會》、《操控遊戲》、《親愛的X》、《你旁觀的罪》等多部電視劇，其中新劇《月亮在江邊流淌》也正式開播了！該劇由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》的導演李東賢執導，首播第一集收視為3.8%，該劇為為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」羅曼史！趕緊一起來看新劇看點吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前
55歲退休找開心，反變憂鬱？專家警告：孤寂恐讓腦退化、加速失智
台灣人在55歲後的勞動參與率明顯下滑，平均較65歲提前10年離開職場，但研究顯示，提早退休反而造成心理健康急遽惡化，導致免疫功能下降與慢性發炎，失智和死亡風險雙雙竄升。 76歲阿美每天都在同一時間出門倒垃圾，那是她唯一能和鄰居打招呼的時刻。由於孩子離家，退休後她的活動愈來愈少，夜裡失眠、白天懶得出門，大部分時間都盯著電視發呆。這樣的寂靜正在全台蔓延。 根據國家衛生研究院觀察，隨著台灣進入超高齡社會，長者心理健康問題日漸凸顯。孤寂、角色流失、健康焦慮與身體退化，讓「愈老愈孤單」成為這個世代的共同課題，尤其許多人「提早退休」，讓孤寂危機提早敲響警鐘。 研究揭：愈早退老得愈快，男性、低收族影響最大 退休原應是生活新階段，卻常成為孤寂的開端。台灣55歲後勞動參與率明顯下滑，社交與日常結構被打斷，使心理健康急遽惡化。研究指出，提早退休與死亡率、憂鬱、失智風險上升有關，尤其當被迫退休或準備不足時，影響更劇。 國衛院副研究員、台大醫院雲林分院精神醫學部醫師吳其炘及其團隊研究發現，提早退休恐讓身體「未老先衰」。他們分析近178萬名45～64歲早退者資料顯示，愈早退休，衰弱速度愈快；55歲前離職者身體功康健雜誌 ・ 11 小時前
雙胞胎姊遭霸凌 詹子萱「拍片發聲」不忍了！楊謹華暖舉曝光
新生代演員詹子萱憑藉細膩演技和亮眼外型備受矚目，此次在影集《看看你有多愛我》飾演總是被家庭忽視的小女兒「溫莉莉」，最新劇情中，她看見姊姊（林思廷飾演）遭受網路霸凌，為姊打抱不平，決心鼓起勇氣拍影片發聲，意味著該角色即將有巨大轉變與突破，她透露自己在現實中也曾「護弟心切」！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
章廣辰闖進更生人早餐店 首日就被反鎖廁所
章廣辰在TVBS影集《舊金山美容院》透過拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。連晨翔、章廣辰劇中先後進入聘用更生人的特殊門市「日初店」。章廣辰甫進店門，就遇上有前自由時報 ・ 1 天前
颱風假居住地上班地不同調怎麼辦？颱風假有薪水嗎？出勤薪資怎麼算？颱風假必看QA
颱風假的定義是什麼？颱風假薪水怎麼算？颱風假標準是什麼？一起來看看關於颱風假的常見QA吧！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 3 年前
《回魂計》不夠經典！10部Threads熱議「心中最好看台劇」推薦！第3部是最多人推的神劇
Threads最近掀起一波「我自行宣布」風潮，網友們可以貼出自己推薦的人事物，也有人發起「我自行宣布第一屆《最好看台劇》推薦大賽」，《一把青》、《不良執念清除師》、《想見你》、《影后》等好評台劇都被提及，很適合劇荒的人追起來！以下Threads熱議最好看台劇推薦，《俗女養成記》、《影后》都上榜，第三部最多人推！Beauty美人圈 ・ 1 天前
伊能靜母子直播合唱《情非得已》遇「版權警告」 1招回擊笑翻網
知名女星伊能靜近日與兒子「小哈利」庾恩利同框開直播，母子倆清唱歌手「哈林」庾澄慶的代表作《情非得已》。正當兩人唱得投入時，伊能靜突然被網友虧「版權警告」，她立刻幽默回應：「來，把我前兩天那個直播的零頭，甩給他那個...那個他們買版權。」小哈利則一臉疑惑問：「這還要版權嗎？」母子自然又逗趣的互動，讓網友們哭笑不得。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
韓媒票選「2025年度最差韓劇TOP 7」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人
香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 21 小時前