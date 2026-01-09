從PlayStation到電動車 SONY的副本開到現實世界

記者鍾釗榛／綜合報導

SONY AFEELA 1電動原型車。（圖／翻攝Sony Honda Mobility網站）

Sony Honda Mobility正式確認，話題滿滿的純電車AFEELA 1將於2026年底前率先在美國加州展開首批交付。Sony Honda Mobility也同步揭示品牌藍圖，明確點出未來產品將融合Sony的娛樂科技實力，以及 Honda 多年累積的造車底蘊，為電動車市場帶來全新想像。

SONY AFEELA 1將於2026年底量產。（圖／翻攝Sony Honda Mobility網站）

第二款原型車亮相

除了量產進度，Sony Honda Mobility也驚喜發表第二款作品Afeela SUV Prototype。這款新原型車以更大的車室空間與機能性為設計重點，鎖定家庭與長途使用情境，並預計於 2028 年正式量產，顯示AFEELA 1不只是一款科技展示車，而是逐步擴張的完整產品線。

Afeela SUV Prototype原型車。（圖／翻攝Sony Honda Mobility網站）

為未來自動駕駛鋪路

Afeela SUV Prototype被視為「Intelligent Drive」理念的旗艦代表，車輛核心採用Qualcomm Snapdragon Digital Chassis與新世代E/E架構，現階段支援Level 2+輔助駕駛，同時預留升級空間，為未來Level 4自動駕駛做好準備，讓車輛隨軟體進化而成長。

支援Level 2+輔助駕駛，同時預留升級空間。（圖／翻攝Sony Honda Mobility網站）

座艙變身娛樂艙

車內不再只是通勤空間，而是沉浸式數位娛樂平台。導入高規格Immersive Audio音效系統，並支援PS Remote Play，後座乘客可直接享受主機級遊戲體驗。搭配AI個人助理，車輛能依使用者習慣調整操作邏輯，科技感十足。

後座乘客可直接享受主機級遊戲體驗。（圖／翻攝Sony Honda Mobility網站）

軟體生態上車

Sony Honda Mobility同步推出AFEELA Co-Creation Program共創計畫，開放開發者透過Android API打造專屬車內主題與應用，並結合鏈上移動服務平台，以代幣機制回饋創作者與用戶。搭配Calm White、Tidal Gray、Core Black等簡約車色，AFEELA 1清楚宣告，下一代電動車，關鍵不只在性能，而是軟體與內容。

