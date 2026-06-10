從TICC唱進世運！音樂鬼才藤井風世巡首站在高雄 票價全出爐6/20開搶

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藤井風將在10月31日在高雄世運主場館開唱，今公開售票資訊。KKLIVE提供

日本創作才子藤井風（Fujii Kaze）的世界巡演「Prema World Tour」台灣場，將在10月31日在高雄世運主場館舉行，售票資訊終於在今（10日）天曝光，票價從新台幣1800元至5800元不等，6月20日中午12點將在KKTIX全面啟售。

藤井風一出道即在音樂串流平台及社群吸引大量關注。 2022年作品〈死ぬのがいいわ（我寧可去死）〉透過短影音平台在全球暴紅，以獨特旋律與直白不諱的歌詞打動無數樂迷，至今累積超過8億串流播放，並榮登Spotify全球排行榜第四名及打入Billboard Global 200等國際榜單。2024年更於日本最大規模場館之一的日產體育場一連開唱兩日，吸引超過14萬名觀眾朝聖，迅速成長為具當代國際影響力現象級音樂人。

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本次巡演以藤井風第三張錄音室專輯《Prema》為主題，「Prema」在梵文中意指「至高的愛」，全專輯歌曲皆以英語創作，融合R&B、流行、靈魂樂與世界音樂元素，不僅展現其音樂創作邁入全新階段，也象徵正式進軍全球市場的重要里程碑。

近年藤井風持續活躍於國際舞台，陸續登上荷蘭、瑞士、美國芝加哥及舊金山等地音樂節，今年更登上全球規模最大、最具代表性的音樂盛事 Coachella音樂節，成為歷史上首位在Coachella演出的日本男性歌手；今年7月亦將登上日本指標性音樂節Fuji Rock Festival，作為「新全球流行樂」新銳代表人物登台。

藤井風這次唱進高雄世運主場館，也成為第一位在該場地開個唱的日本solo歌手。KKLIVE提供

「Fujii Kaze Prema World Tour」世界巡迴將於10月31日（六）在高雄世運主場館起跑，一路巡迴至福岡、大阪、東京、曼谷等，2027年將前進首爾，夏季預計展開歐美巡演。藤井風歷年來台演出皆創下驚人票房成績，2023年首次來台在TICC即完售再加場；2024年登上台北小巨蛋連續兩日開唱，超過兩萬張門票在短短數分鐘內全數售罄，再次刷新日本男歌手來台演出票房紀錄，展現強勁號召力與超高人氣。今年規模再度躍升，將從高雄國家體育場揭開世巡序幕，演唱會門票將於6月20日中午12點在KKTIX售票系統和全台全家便利商店FamiPort販售。

藤井風高雄世運演唱會票區圖公開。KKLIVE提供

Fujii Kaze Prema World Tour- Kaohsiung

☀︎ 演出日期：2026 年 10 月 31 日 (六) 19:00

☀︎ 演出地點：高雄國家體育場

☀︎ 售票連結：https://kktix.link/34473ba4

☀︎ 啟售時間：2026 年 6 月 20 日（六）中午 12:00

☀︎ 票 價：NT$5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $1,800 [ 全場座席 ]



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