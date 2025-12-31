從Town Ace選到911限量跑車 啦啦隊女神甜炸台北車展 開展首日人氣直接不講武德

Fubon Angels卡洛琳（左）、檸檬（中）、JESSY（右）助陣台北車展，粉絲人形護城河出現，青春應援炒熱開展首日氣氛。

2026年台北車展開場第一天場子氣氛就超熱烈，尤其Fubon Angels啦啦隊女神一登場，車展馬上成為應援現場，甜美的青春活力炸翻全場。

台北車展今（31）日一開展就炸場，Fubon Angels直接現身助陣。檸檬（LEMON）、潔西（JESSY）、卡洛琳（CAROLINE）一登場，現場手機、相機瞬間全數舉起，快門聲瘋魔爆發。限量合影互動券早在12月9日中午就被粉絲秒殺，沒搶到資格的粉絲乾脆直接在展區外圍層層包圍，硬生生圍出一圈「人形護城河」，人氣強到完全不講武德。

卡洛琳是露營派，看到Toyota Town Ace露營車眼睛就發亮。

身為露營派的卡洛琳，一看到Toyota Town Ace露營車立刻眼睛發亮。她笑說，如果有這樣一輛車，露營裝備通通往車上一丟就能出發，根本不用事前準備到手忙腳亂，完全是懶人露營神車。看來，卡洛琳不只是露營派，還是標準的「說走就走型人生代表」。

「最奪女神眼球獎」潔西把她的票，投給了Porsche 911 Spirit 70。

潔西透露，她的目光幾乎沒有任何猶豫，就被Porsche 911 Spirit 70牢牢抓住。她笑說，逛完整個展區一圈後，「這台真的最奪眼球」。更厲害的是，識貨的她一眼就知道，這可不是普通跑車，而是限量版、身價破1500萬元的狠角色，是一輛會讓人心跳怦怦破表的移動藝術品。

檸檬是務實主義者，想換大一點的車，相中新RAV4。

平常就開Toyota車趴趴走的檸檬，這次心動目標很實際。她表示，想換車，會想要更大一點的空間，而全場最吸引她目光的，是新一代RAV4，節能、環保、又有SUV大車氣勢，完全命中她的生活需求。

從露營車、千萬級跑車、到複合動力休旅車，三位女神各自選出心頭好，也把車展氣氛推到最高潮、讓車迷熱血沸騰。



