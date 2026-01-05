徠卡傳可能在M12數位旁軸機再次使用自主設計的感光元件

徠卡自M11數位旁軸相機開始改採用Sony的感光元件取代以往使用歐洲AMS開發的感光元件，根據徠卡監事會主席兼大股東Dr. Andreas Kaufmann在Podcast透露，徠卡正重啟自主感光元件研發，並強調已經獲得顯著進展，依照推測，徠卡很可能會在新一代數位旁軸相機M12系列採用自主開發的感光元件。

在早期有許多公司投入感光元件開發，不過隨著大型高階感光元件開發成本增加，像是富士也轉向使用Sony的感光元件，並專注在數位領域的調校，而Sigma宣布投入新款Foveon感光元件多年，至今還未有具體成果，徠卡在歷經使用Sony元件後又決定回歸自主設計，可能也是希望在感光元件設計加入更多屬於自己的想法吧。

