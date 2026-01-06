徠卡拍照手機還有這支！夏普 SHARP AQUOS R10 開箱與心得分享
想買具有徠卡拍照效果的手機嗎？在目前智慧型手機的市場中，SHARP 夏普是當前唯二也與經典相機大廠「德國徠卡」共同合作的品牌！從 2024 年的「SHARP AQUOS R9」到 2025 年看到的「SHARP AQUOS R10」，外型設計與細節都更趨「完美」！想知道它的整體表現、功能以及拍照效果，以及與前代相比的改變嗎？這篇就跟著小旭一起來開箱吧！
夏普 SHARP AQUOS R10 在台灣提供「晶鑽白」、「晶鑽黑」以及「晶鑽米」三種配色，建議售價分別為 NT$20,990 元 (12GB/256GB) 以及 NT$22,990 元 (12GB/512GB)，小旭這篇開箱的是有點偏向淺淺米色的「晶鑽白」版本給你參考！
SHARP AQUOS R10 整體模樣幾乎延續前代設計，在方正機身背面帶入一圈以方形為基礎的自由彎曲線條，那種看似圓但又不是圓的獨特感，同樣是由日本頂尖設計師「三宅一成」創立的「 Miyake Design」所監修，至今也已經成為夏普目前旗下手機的家族風格！
機身材質與防護能力方面，包含邊框採用再生鋁材質，背蓋使用康寧 Gorilla Glass Victus 2 玻璃、機身防護同樣通過 MIL 軍規防護認證，並具備「IP6x 防塵」以及「IPx5/IPx8 雙重防水」等認證都與前代相同！
螢幕是這代 SHARP AQUOS R10 的重點升級項目之一！6.5 吋 Pro IGZO OLED "平面"螢幕，提供最低 1Hz、最高 240Hz 的可變動式螢幕更新率，還有能讓色彩更豐富細膩的 Rich Color Technology Mobile 技術，提供 10 億色彩顯示、支援 Dolby Vision 等規格都算頂級，與前代最大改變就是峰值亮度從上一代 1,500nit 翻倍升級到 3,000nits，可提供戶外環境更好的閱讀體驗，白天在戶外拍照時也能更清晰進行取景！
高達 240Hz 的螢幕更新率可在「遊戲模式」中啟動，相較目前大部分手機落在 120Hz、90Hz 或電競手機 144Hz、165Hz 等規格來說，這 240Hz 幾乎只有 SHARP 手機才有，能帶來比電競手機更好的絲滑流暢感！
SHARP AQUOS R10 自拍鏡頭維持 5,030 萬高畫素、23mm 等效焦段，並支援臉部自動對焦，但很可惜在色彩處理方面恐怕不是屬於太討好眼球的自拍類型，這點恐怕要 SHARP 加加加油了！簡單講就是自拍表現較普通......
螢幕底部邊框雖然比左右厚一點，但依舊相當窄！整體視覺方正、觸感溫潤，螢幕四周窄邊框也讓喜愛日系設計風格的使用者，多了一種選擇！
SHARP AQUOS R10 後相機模樣與前一代「SHARP AQUOS R9」大致相同，主要差異在模組內多了一顆「14 頻譜光譜感應器」，相機中的 AQUOS 與 LEICA 字樣排列也做了一點排列調整！更詳細的相機規格介紹與拍照表現，由於實拍照片很多 (後相機的拍照表現則相當優異)，有興趣可以直接搜尋【SHARP AQUOS R9 開箱 林小旭】進行查閱 ^^
夏普 SHARP AQUOS R10 機身右邊有「音量鍵」以及「電源鍵」，這次更將音量鍵上的指紋辨識做了同色處理 (上一代不管甚麼顏色，指紋辨識器都是黑色的) ^^
電源鍵整合「指紋辨識器」在平常待機時只要使用已經登錄指紋的手指輕輕觸碰，就能喚醒手機並快速進行解鎖！
卡槽部分在機身頂端，且不需使用退卡針就能直接使用指甲"摳"出卡槽，這功能似乎是目前日系手機的另外一種專屬體貼 ^^
夏普 SHARP AQUOS R10 卡槽與上一代相同採用 1+1 設計 (並不是三選二），可插入一張 nanoSIM 及一張 microSD 記憶卡做儲存空間擴充 (建議主要用來備份相片、影片、音樂、資料/文件等等) ^^
想要雙卡雙待，就必須透過 eSIM (虛擬 SIM 卡) 植入第二個門號，進而構成 5G+5G、5G+4G 或 4G+4G 等模式！
底部喇叭開孔可與螢幕上方聽筒構成上下雙喇叭，底部依序是沒有方向性的 USB Type-C 連接埠以及通話使用的麥克風！
音效部分提供 Dolby Atmos 杜比空間音效，而且使用手機喇叭以及使用有線耳機時都能提供杜比音效輸出，搭配頂部聽筒喇叭構成的雙立體聲揚聲器也更進一步超越前一代，成為目前 AQUOS 歷代最強音效表現的手機！
電力表現方面，小旭把螢幕亮度設為 AUTO (亮度大約 35~40% 左右)，在連結 Wi-Fi 網路情況下於 PCMark 測試軟體的工作模式 3.0 中進行測試，電力從 100%~20% 的連續使用時間落近 21.5 小時左右，這電力續行比上一代的 17.5~19 小時相比進步了不少！
夏普 SHARP AQUOS R10 跟前一代 R9 一樣搭載高通 Snapdragon® 7+ Gen 3 行動平台，而小旭測試的這台是 12GB LPDDR5X 記憶體以及 512GB UFS 4.0 高速儲存晶片版本，使用安兔兔進行多次跑分的最佳成績落在 140.7 萬分 (相較上一代 135.4 萬分高出一點，主要是大容量儲存晶片的貢獻)！
整體來說，夏普 SHARP AQUOS R10 與上一代相比，最大差異在於「螢幕峰值亮度提升一倍」、「喇叭輸出更大聲、更立體」，相機部分加入「14 頻譜光譜感應器」讓顏色判斷更接近真實！
小旭這段時間實際體驗下來，對 SHARP AQUOS R10 最大印象就是相機部分比上一代更好拍、成功率更高，拍攝人像時的螢幕預覽有點太過色艷，但實際拍出來的成果卻又不錯！與同價位其他品牌手機相比，多了 MIL 軍規防護的強韌機身以及 240Hz 螢幕更新率，同價位少見的 eSIM、Wi-Fi 7、藍牙 5.4 等規格也都有，即便在與上一代相比沒有太大幅度改變，但這些規格在 2025 年同價位中還是頗有競爭力，建議售價雖然比前一代貴了一千元，但市場應該會有反應與調整，價格部份如果落在兩萬以內，其實是挺值得推薦的拍照手機唷！
