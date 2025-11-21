徠卡發表Q3 Monochrom 強大功能、售價一次看

記者李鴻典／台北報導

100年前，首款量產的35 mm相機——徠卡I型相機突破傳統，為攝影帶來了徹底性變革。徠卡黑白相機繼承了這一先鋒精神，毅然捨棄色彩，精益求精，專注純粹的黑白攝影。無論過去還是現在，這些相機始終代表著一種態度——打破常規，開拓全新的影像世界。隨著徠卡Q3 Monochrom的推出，這款專注於光影構圖的緊湊型無反全片幅相機翻開了嶄新的篇章。

徠卡Q3 Monochrom搭載專用黑白感測器。

作為Q系統的第二代黑白相機，徠卡Q3 Monochrom搭載專用黑白感測器，專注於攝影本質，僅捕捉亮度資訊。其6000萬像素黑白感光元件搭載三倍解析度技術，提供卓越的清晰度、令人印象深刻的動態範圍和出色的色調深度——無需彩色濾鏡加持，細節表現毫不妥協。ISO範圍為100至200,000，支持以6000萬、3600萬或1800萬像素解析度拍攝照片，還可錄製高達8K的動態影像。搭配徠卡Summilux 28 f/1.7 ASPH.大光圈廣角定焦鏡頭，即使在光線不足的環境下，依然能夠拍攝出低噪點、細節豐富、質感出眾的影像。

在設計方面，徠卡Q3 Monochrom延續現代Q系統的風格，又保持純粹的黑白美學。這款相機甄選優質材質，在德國精工打造，外形美觀實用，手感上佳。全金屬機身和遮光罩均為黑色漆面，相機頂蓋上的“Monochrom”等刻字採用低調的黑色或灰色，覆皮擁有精緻優雅的光澤。此外，相機正面去除了紅色徠卡標誌，彰顯了其簡約的設計風格。

徠卡Q3 Monochrom延續現代Q系統的風格，又保持純粹的黑白美學。

高解析度576萬像素OLED取景器、快速精準的混合自動對焦系統以及可翻折觸控式螢幕，皆承襲了徠卡Q3的強大功能。Q3 Monochrom同樣配備便捷的微距模式切換功能，最近對焦距離為17 cm，支援自動與手動操作，為黑白照片與動態影像的創作提供高度自由。這款相機堅固耐用，具備IP52級防塵防潑水。

憑藉28至90 mm數位變焦及豐富的動態影像功能，徠卡Q3 Monochrom能夠以卓越畫質捕捉黑白影像，為日常創作提供多樣選擇。透過WiFi、藍牙、USB-C和HDMI介面與徠卡FOTOS應用程式實現可靠便捷的連接，可將拍攝內容安全、高速地整合入移動工作流程。

徠卡Q3 Monochrom能夠以卓越畫質捕捉黑白影像，為日常創作提供多樣選擇。

徠卡Q3 Monochrom還提供設計合理、易於使用的使用者介面，清晰區分照片與動態影像功能。兩者採用獨立的配色方案，並與精心設計的圖示和功能表導航相結合，使操作更加直觀便捷。徠卡計畫於年底通過韌體更新，將Q系統相機的全新操作概念應用於徠卡Q3和徠卡Q3 43。

徠卡Q3 Monochrom配備了開創性的內容憑證技術。這是首款採用該技術的Q系統相機，它回應內容真實性倡議（CAI），為圖檔添加數位簽章，以防篡改的方式驗證圖檔來源及後續修改。

徠卡Q3 Monochrom建議零售價為NTD 233,000元。

豐富的可選配件進一步拓展了創作空間，讓徠卡Q3 Monochrom展現個性風采。新款黑白相機可相容徠卡Q3系列的各類配件。除Q3 Monochrom外，徠卡還同步推出與相機同款覆皮的無線充電手柄、紅色濾鏡以及多款背帶。

無線充電手柄。

徠卡Q3 Monochrom於2025年11月20日起在全球徠卡專賣店、徠卡線上商店以及授權經銷商處正式發售。建議零售價為NTD 233,000元。

紅色濾鏡和多款背帶。

